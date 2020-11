Épuisé, "Mon corps n'en peut plus..." Stéphane Plaza prend une décision radicale face à la situation sanitaire!

Le 3 novembre dernier sur sa page Instagram, le célèbre agent immobilier Stéphane Plaza a fait un choix radical dans le contexte de la pandémie de Covid-19.

Un contexte sanitaire compliqué. Face à la hausse des cas de contaminations dans l’hexagone, le chef de l’Etat Emmanuel Macron a choisi de mettre en place un reconfinement de la France. Même si cette mesure est estimée comme plus « souple » que celle du printemps dernier, de multiples commerces ont l’obligation de baisser le rideau. C’est le cas des agences immobilières et il y a peu de temps, le fameux animateur de M6 Stéphane Plaza était très en colère et il a fait partager ça à ses nombreux abonnés qui le suivent sur Instagram.

Le coup de gueule de Stéphane Plaza

« Durant le confinement les enfants continuent de naître, les amoureux de s’unir, les plus âgés de prendre leur retraite, les jeunes de s’installer et les moins amoureux … de se séparer ? Il sera nécessaire de les loger non ? L’immobilier est donc crucial ! Essentiel pour la vie, essentiel pour l’économie (…) Ce n’est pas nécessaire d’être un spécialiste de l’immobilier pour savoir ce proverbe : une porte doit être ouverte ou fermée ! Acheter du vin (..) acheter un café en vente à emporter (…) de nouveaux ustensiles de cuisine (…) essentiel … passer au supermarché au rayon décoration de la maison…essentiel !”, avait-il noté, dégouté.

Stéphane Plaza arrête les tournages

Le 3 novembre dernier sur sa page Instagram, l’animateur de l’émission « Recherche appartement ou maison » a pris la décision de cesser les tournages en raison de la situation sanitaire et après avoir été contraint de faire encore une fois un test pour le Coronavirus. « Négatif aujourd’hui ! Plus de nez, plus de bras, plus de chocolat. Entre PCR, prises de sang et tests sérologiques, mon corps n’en peut plus », a confié l’agent immobilier avant : « je passe à travers les gouttes, mais toujours le même schéma : je tourne, puis cas contact, puis isolement, puis test. Je ne fais que ça et je ne vais pas tenter le diable plus longtemps. J’en suis donc à une soixantaine de tests. A 50 ans, je décide de faire une croix sur la Rolex et sur les tournages le temps que le pic de l’épidémie passe. Je vais me concentrer sur moi, l’immobilier, et les grosses têtes ».

Plaza, un homme d’affaires d’avisé

Stéphane Plaza est un des animateurs les plus populaires de France. C’est un homme qui possède une grosse communauté de fans à qui il fait partager son quotidien. Plaza est aussi un homme d’affaires avisé. Depuis qu’il a lancé ses propres agences immobilières, il engrange de copieux dividendes. Tout lui réussit. Il a réussi à mettre son image positive au service d’un projet économique très rentable. Les agences qui possèdent son label doivent lui reverser un pourcentage des ventes qui ont été réalisées.