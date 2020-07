Eric « 12 Coups de midi » de nombreuses rumeurs de tricherie et fraude autour de sa victoire, on explique tout

Eric, célèbre champion breton, a été éliminé des 12 coups de midi, le 19 juin dernier. Il a réalisé un parcours exceptionnel. Toutefois, de nombreuses rumeurs de tricheries circulent. Ces bruits révulsent Eric qui veut mettre fin à ces soupçons qui entachent son image.

Avec 199 passages dans l’émission « les 12 coups de midi » au compteur, Eric apparaît comme le candidat le plus brillant du programme de TF1. L’émission présentée par Jean-Luc Reichmann a été particulièrement suivie car un candidat brillant a fait un parcours hors normes. Il s’agit d’Eric, père de famille âgé de 45 ans. Avec ses multiples participations dans l’émission, il a réussi à cumuler plus de 900.000€ de gains. De nombreuses rumeurs circulent sur les réseaux sociaux sur des possibles fraudes. Des informations totalement fantaisistes qu’Eric veut battre en brèche. Ce candidat très cultivé ne veut pas laisser passer ça.

Les afficionados d’Eric le soutiennent

Eric a réussi à faire oublier les précédents champions qui avaient marqués l’émission. En l’occurrence, il s’agissait de Paul et de Cristian Quesada. Il a réussi à battre les records de gains et de participations. Au tout début, le candidat breton était très ambition et s’était fixé comme objectif de parvenir à 200 passages et de parvenir à être le plus grand maître de midi de l’histoire du jeu. Et il y est presque parvenu. Jean-Luc Reichmann était aux premières loges pour le féliciter. Face aux multiples rumeurs, Eric pouvait compter sur le soutien tenace de ses admirateurs. Ces derniers considèrent qu’il s’agit d’accusations gratuites et infondées. Pour eux, il est totalement inconcevable qu’Eric ait pu avoir une aide quelconque de la part de la production.

Voir cette publication sur Instagram BRAVO à Eric #les12coupsdemidi Une publication partagée par Les 12 Coups De Midi (@les12coupsdemidi_tf1) le 20 Avril 2020 à 1 :36 PDT

un candidat très cultivé

Le champion de l’émission les 12 coups de midi a indiqué qu’il avait battu ce record de gains grâce à sa culture et ses connaissances encyclopédiques. Il a indiqué qu’il était conscient que son image relativement froide faisait l’objet de débat. Eric a aussi voulu préciser : « Ce qui fait un peu mal, c’est quand on m’accuse d’avoir fraudé, lorsque l’on me soupçonne de mémoriser des réponses à l’avance, ce genre de choses, ou lorsqu’il y a quelque chose d’écrit sur mon écran ». Des accusations qu’il rejette en bloc. D’autres candidats ont subi le même genre de procès sur les réseaux sociaux. Ce fut le cas de Paul qui avait été soupçonné de se livrer à la fraude.

Une fake news a circulé qui laissait entendre que Paul aurait volontairement donné une réponse fausse ou que l’équipe de production aurait cherché à l’éliminer. Eric a démenti toutes ces accusations. Aucune question n’a été enregistré avant pour l’aider. Il dénonce aussi le fait que les questions qui lui étaient posées étaient simples. « C’est seulement grâce à mes nombreuses connaissances, que j’ai gagné » souligne Eric. Avec son énorme gain, Eric va pouvoir se faire plaisir et assouvir toutes ses envies.