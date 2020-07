Eric (12 coups de midi) très en colère contre TF1, il balance tout!

Eric est le candidat breton qui a marqué de son empreinte son passage dans l’émission phare de TF1 « les 12 coups de midi ». Pendant plus de six mois, le joueur a enchaîné les records. Il a cumulé au total 199 participations au jeu et fait oublier Pascal Quesada, le précédent recordman. Mais sur les réseaux sociaux, de nombreux téléspectateurs accusent Eric d’avoir triché, ce qui l’agace profondément.

Au fil du temps, Eric a su conquérir les fans de l’émission. Ils ont été impressionnés par la culture générale incroyable du candidat. Ainsi, le parcours d’Eric a entraîné une hausse des audiences du programme. Au grand plaisir de Jean-Luc Reichmann, le présentateur qui se félicite, régulièrement, de cela sur les réseaux sociaux.

Critiqué sur les réseaux sociaux, Eric est atteint

Avec ses connaissances encyclopédiques, il a enchaîné les records durant l’émission et gagné la sympathie des téléspectateurs. Toutefois, l’homme a subi certains commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, en particulier sur Instagram. Eric a indiqué avoir été très atteint par les moqueries, insultes et autres accusations de tricherie qui se sont multipliées sur la toile. Les internautes ne sont pas tendres. « Cela ne m’empêche pas d’éprouver des sentiments. Je renvoie une image un peu froide, j’en suis tout à fait conscient, et cela ne me pose pas de problème. Ce qui fait un peu mal, c’est lorsque l’on m’accuse d’avoir triché, quand on me soupçonne de mémoriser des réponses à l’avance, ce type de choses, ou lorsqu’il y a quelque chose d’écrit sur mon écran. », avait précisé Eric, totalement agacé.

Des accusations de tricherie qui le révulse

Ces accusations de triche le révulse, il poursuit : « la production ne me faisait pas bénéficier de questions plus simples pour que je devienne le nouveau maître de midi ». Il ne supporte plus ces mises en cause. Il revendique le fait d’avoir gagné dans les règles, honnêtement. « J’ai énormément de chance, mais quand même : pour une fois que je pouvais prendre l’avion et aller faire un voyage, patatras ! » a regretté Eric. Et d’enchaîner : « J’ai remporté un voyage en Italie, ce sera décalé ; j’ai remporté un voyage en Irlande, ce sera reporté… Et puis j’ai décroché des places de spectacle, et tout est clos » avait aussi indiqué le champion.

Eric, le champion de tous les records

Eric, a été battu au mois de juin est aujoud’hui le nouveau maître de midi à détrôné. Il a envoyé aux oubliettes les anciens champions : Paul et Christian Quesada. « J’ai attendu ce moment depuis fort longtemps, depuis que j’ai dépassé Paul j’y pense, (…) c’est une forte émotion, un énorme soulagement, et puis tous les horizons sont ouverts désormais c’est plus que du bonus », avait précisé Eric, peu de temps avant de franchir le record. Au total, Eric a empoché 921.316€, de quoi faire quelques beaux projets.