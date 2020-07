Éric « 12 coups de midi »: ses confidences « choquantes » sur son épouse Stéphanie !

Éric le grand champion des » Douze coups de midi » est enfin parvenu à ses fins. Après presque 7 mois de participation au célèbre jeu des midis de TF1, malgré les conditions particulières, les enregistrements ont pu enfin reprendre. Le père de famille, originaire de Bretagne a relevé le défi qu’il s’était lui-même fixé. Avec le record du nombre de victoires et le record du montant des gains jamais remporté dans les » Douze coups de midi « , Éric est enfin devenu le maître incontesté.

Cet objectif, il se l’était fixé depuis longtemps et espérait bien pouvoir l’atteindre, aujourd’hui, c’est chose faite. Ayant définitivement supprimé le nom de Christian Quesada qui faisait polémique, quand on parlera du plus grand champion de tous les temps de l’émission présentée depuis plus de 10 ans par Jean-Luc Reichmann, c’est celui d’Eric qui sera prononcé. Lui qui n’avait jamais pensé participer au jeu, c’était sa fille aînée, âgée de 15 ans qui avait finalement réussi à le persuader de ses extraordinaires capacités, et nous pouvons dire qu’elle avait vu juste.

Mais si ses filles sont très importantes dans sa vie, il y a une autre femme qui a été d’un grand soutien pour Eric tout au long de ces derniers mois pour arriver à enfin décrocher cette ultime victoire remportée en juin 2020. Un succès qui avait créé une grande joie sur le plateau des » Douze coups de midi « . Les téléspectateurs avaient même remarqué que Jean-Luc Reichmann était dans un état d’excitation et de joie incontrôlable.

Une autre personne devait bien évidemment être très heureuse en ce grand jour. C’est bien logiquement son épouse. Ne dit-on pas que derrière chaque grande victoire d’un homme, toujours se cache une femme. Et ce proverbe semble ici parfaitement coller à la situation.

Pourtant, tout était loin d’être facile. Si dans un premier temps, Éric devait effectuer de nombreux allers-retours entre sa Bretagne d’origine et les studios de la Plaine Saint-Denis, ce fut par la suite l’obligation pour lui de vivre à Paris qui posa problème. Suite aux mesures empêchant les déplacements, la production lui avait en effet trouvé un logement à côté des plateaux d’enregistrements et l’avait donc éloigner de sa famille. Suite aux mesures empêchant les déplacements, la production lui avait en effet trouvé un logement à côté des plateaux d’enregistrements et l’avait donc éloigner de sa famille. Mais sa famille lui manque, malgré qu’elle soit parfois présente sur le plateau, et qu’il communique quotidiennement avec elle.

Dans une interview accordée au magazine Femme Actuelle, le vendredi 13 mars 2020, Éric revenait sur la manière dont s’était organisée la petite famille et plus particulièrement son épouse » Elle prend des congés. Les enregistrements se font sur plusieurs jours d’affilée. En prenant un minimum de congés, elle peut participer à beaucoup d’émissions en même temps « .

Si certains pensaient que la présence de sa femme sur bon nombre des émissions était due au fait qu’elle avait donné sa démission de son travail, il semblerait bien que cela soit une erreur. Le couple a simplement trouvé une solution pour se soutenir mutuellement, le plus souvent possible. En ces temps de pandémie, Stéphanie devait en effet avoir elle aussi une montagne de travail puisqu’elle exerce la profession de secrétaire médicale depuis de nombreuses années. Son emploi étant basé dans un grand hôpital de Lorient, l’épouse d’Éric à néanmoins réussi à obtenir de nombreux congés pour retrouver son champion. Seule ombre au tableau, le jour où Éric a enfin réussi à détrôner Christian Quesada et à devenir ainsi le plus grand des champions, Stéphanie ne pouvait malheureusement pas être présente à ses côtés.

Le mercredi 17 juin, l’animateur vedette des 12 coups de midi, interrogeait Éric et lui demandait des nouvelles de sa petite famille et plus particulièrement de sa femme. » Elle vous suit, elle nous suit. Elle travaille, donc le midi ce n’est pas possible (…). L’autre jour, elle m’a fait remarquer qu’il manquait un bouton à ma chemise » répondait-il alors à Jean-Luc Reichmann. Une présence, même à distance de ses proches, qui a probablement dû être d’un grand réconfort pour le Maestro qui se sentait parfois bien seul, face aux challengers, mais aussi face aux critiques.

Parfois traité d’arrogant ou de hautain, son immense succès lui a fait connaître aussi des détracteurs. Certains mêmes étaient beaucoup plus virulents, en l’accusant carrément de tricherie. Et oui, le succès attire toujours les jalousies, c’est la dure réalité de la victoire. Mais aujourd’hui reste ouverte une grande question, et certains médias affirment qu’Éric pourrait très bientôt retrouver sa petite famille et son épouse Stéphanie dans très peu de temps.

En effet, plusieurs sources affirment détenir la preuve qu’Éric aurait été éliminé des » 12 coups de midi « , et que ce coup de tonnerre était même pour très bientôt, la date du vendredi 19 juin 2020 ayant été avancée. Il ne reste donc que quelques heures pour savoir si ces prédictions se révéleront exactes, mais si c’était le cas, pas de remords à avoir pour le champion tant son parcours aura été tout simplement extraordinaire.

Si les téléspectateurs seront peut-être un peu tristes de perdre leur candidat favori, il est fort à parier que son épouse sera, elle, très heureuse de retrouver enfin son mari à la maison. Mais il existe également une autre grande satisfaction, puisque Eric ne revient pas chez lui les mains vides.

Tout auréolé de sa victoire, le breton revient sur ses terres, avec de nombreux cadeaux comme notamment avec des voyages gagnés lors de différentes émissions, mais aussi un petit chèque d’un peu plus de 900 000 euros qui, pour sûr, aideront bien au quotidien de la petite famille. Éric a déjà une idée précise de ce qu’il va faire de cet argent, et comme il le disait dans une interview il y a quelques semaines, cette somme servira en priorité aux études de ses deux filles.

Il envisagerait également, soit de rénover sa maison, soit d’en acquérir une nouvelle. Éric repart donc des plateaux des » Douze coups de midi « , les bras chargés de cadeaux, mais aussi avec un titre de champion attendu depuis des mois, et une grande notoriété. Après une telle exposition médiatique, difficile de dire comment la petite famille réagira aux probables nombreuses sollicitations qui leur seront proposées.