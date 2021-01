Eric Antoine se blesse dans “Tous en cuisine” : “un morceau de doigt est parti !”

Eric Antoine participait à la désormais célèbre émission de Cyril Lignac sur M6. Tous en cuisine c’est un moment convivial qui respecte les gestes barrières pour faire la cuisine étape par étape. Ce 12 janvier dernier, les fans du programme n’ont pas été déçu du voyage. En effet, avec Eric Antoine en invité de marque, l’ambiance était à la rigolade. En revanche, il a été victime d’un accident peu agréable. De plus, il a dû adapter les recettes du chef à sa façon car il ne manque pas de viandes ou de produits issus des animaux. Vous allez voir que son accident dans Tous en cuisine a été prétexte à des blagues sur le sujet. LDPeople vous explique tout !

Eric Antoine met l’ambiance dans Tous en cuisine

Eric Antoine est animateur et magicien. S’amuser et amuser le public, c’est donc sa passion. Mais lorsqu’il est invité dans Tous en cuisine, il n’avait pas prévu d’amuser la galerie à ses dépens. En effet, il va se blesser la main et réussir malgré tout à détendre l’atmosphère. Cyril Lignac avait effectivement bien besoin de la bonne humeur d’Eric Antoine pour aller au bout de ses recettes du jour. Car le menu n’était pas du tout adapté aux principes du magicien. Ce dernier ne mange pas de viandes, il est vegan. Or, le menu du chef était composé d’une salade de lentille accompagnée d’œufs et d’un magret de canard accompagnée de sa polenta au beurre noisette. Vous pouvez d’ailleurs retrouver les recettes sur le compte Instagram de M6, elles y sont toutes renseignées.

Une blessure importante ?

Eric Antoine improvise donc une bonne partie de la préparation. De plus, il est tout seul devant ses fourneaux. Cyril Lignac aussi mais il a plus que l’habitude de réaliser ses préparations dans un temps record. Les autres personnes présentes en vidéo-conférence sont plusieurs face à leurs plans de travail. Eric Antoine est donc en tension pour ces deux raisons. Et la précipitation va avoir raison de lui. En effet, alors qu’il découpe des cacahuètes, il se blesse la main. Toujours le mot pour rire, le magicien ne se plaint pas bien longtemps. Il plaisante rapidement sur la situation, indiquant qu’un “morceau de doigt est parti”. Puis il ajoute qu’il va devoir finalement manger un peu de viandes à cause de cet incident.

Cyril Lignac reste concentré et bien décidé à transmettre sa recette au public. Mais les modifications d’Eric Antoine perturbent certains fans. Si certains se réjouissent d’avoir une alternative vegan, d’autres sont complètement perdus. Néanmoins, l’important est de souligner qu’Eric Antoine se porte bien malgré sa blessure. Evidemment, LDPeople souhaite rassurer ses lecteurs, l’animateur, humoriste et magicien n’a pas réellement perdu un morceau de doigt. Cela lui aurait été impossible de continuer à cuisine si cela avait été le cas. Mais les fans d’Eric Antoine ne peuvent s’empêcher de se demander pourquoi il n’a pas fait appel à un coup de main de ses proches en cuisine. Sa compagne, qui est aussi son assistante magicienne, n’aurait-elle pas pu lui prêter main forte ?