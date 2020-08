Eric (Koh Lanta) victime d’un incendie, Denis Brogniart est choqué !

Gérant d’une entreprise automobile, Eric, candidat du dernier Koh Lanta, a vécu un terrible incendie il y a quelques jours, alors qu’il participait au rallye de Trièves 2020. Une expérience terrifiante, qu’il raconte sur Instagram sous des photos de sa voiture ravagée par les flammes. Retour sur ce drame.

Denis Brogniart donne son soutien au candidat

Eric est un passionné de rallye automobile. Et alors qu’il avait pu reprendre, après trois ans de galère financière, sa reprise n’a pas été comme il le souhaitait. En effet, en plein parcours, la voiture dans laquelle il se trouvait a pris feu : Le week-end devait être formidable. Voiture au top. Copilote et pilote au top. Assistance au top. De belles spéciales. Malheureusement ça ne s’est pas passé comme prévu… La voiture a pris feu à l’arrivée de la spéciale pour une raison encore inconnue” a-t-il commencé par dire. Il revient ensuite sur l’incendie, qui selon lui aurait pu être éteint un peu plus rapidement : “Nous aurions pu éteindre le feu. Malheureusement les extincteurs du contrôle d’arrivée n’ont pas fonctionné. Ceci est inadmissible !”.

Finalement, même si la voiture est complètement morte, fort heureusement, personne n’a été blessé. Eric en profite donc pour remercier les personnes présentes qui ont pu l’aider à s’en sortir et à éteindre le feu : “Je voulais remercier toutes les personnes qui nous sont venues en aide, en particulier garage JCS auto sports et tous les équipages qui nous ont donné leurs extincteurs. Le moral est dans les chaussettes…“.

Une cagnotte Leetchi pour s’offrir une nouvelle voiture

Choqué et effrayé par les images publiées par l’ancien aventurier de ʺL’île des hérosʺ, Denis Brogniart a réagi avec un commentaire pour donner son soutien au candidat malheureux : “Pensées pour toi Eric !”. Se sentant ainsi soutenu, le lendemain, Eric a révélé qu’une cagnotte avait été mise en ligne afin qu’il puisse s’offrir un nouveau véhicule : “Ce fut une épreuve difficile, mais que nous allons surmonter… Poursuivez vos rêves, ne lâchez jamais. Si vous souhaitez nous soutenir, cliquez sur le lien dans mon profil… Tout don est apprécié !“.

Pour poursuivre son rêve de rallye automobile, l’ancien candidat de Koh Lanta compte sur la générosité de ses abonnés, puisqu’il a ouvert une cagnotte Leetchi : “Après une pause de plus de trois ans par manque de budget, nous comptions sur cette saison 2020 pour continuer à vivre de notre passion au volant de cette Clio R3 remise à neuve dernièrement qui malheureusement est partie en fumée au bout de 5km de spéciale lors du Rallye du Trièves 2020. Nous lançons donc cette cagnotte en ligne en espérant pouvoir compter sur votre générosité afin de pouvoir acquérir une nouvelle auto“. Pour l’heure, il a recueilli 332,10 euros.