Eric (L’amour est dans le pré) a une nouvelle compagne, les internautes hallucinent!

Le dénouement de la dernière saison de l’émission L’amour est dans le pré a livré une heureuse surprise à Eric. Tandis qu’il n’y croyait plus, le paysan a reçu une lettre d’une jeune femme. Une excellente nouvelle pour cet agriculteur, qui a vraiment beaucoup étonné les téléspectateurs.

Il est l’heure de dresser un bilan pour les agriculteurs qui ont participé à la dernière saison du programme phare de M6 : L’amour est dans le pré. Le 7 novembre dernier, le public a pu découvrir si les agriculteurs de cette 15e saison ont réussi à trouver l’âme sœur ou non. C’est la fameuse Karine Le Marchand qui a fait le point sur la situation sentimentale des candidats de l’émission. Plusieurs d’entre eux vivent maintenant de belles romances. C’est le cas de Lucille et Jérôme. Malheureusement, d’autres restent seul et triste de n’avoir pas pu transformer l’essai.

Les faux pas d’Eric

Tandis que Claudine se faisait une joie de partir à la rencontre d’Éric, un agriculteur qui élève des chèvres, celui-ci a été particulièrement indélicat durant la visite de sa prétendante à son domicile. Largement délaissée au bénéfice d’une télévision qui apparaissait comme plus attrayante pour le paysan, la mère célibataire âgée de 55 ans a souhaité mettre un terme à ce supplice en partant tout simplement de l’exploitation agricole. Même si Karine Le Marchand a voulu les réconcilier, Claudine a souhaité mettre fin à cette expérience. Eric a gardé l’espoir et lui a envoyé de nombreux messages. Elle n’y a pas répondu. Le paysan a mal vécu la situation.

La formidable nouvelle

Eric, encore célibataire, a pu échanger avec Karine Le Marchand sur la bonne méthode à adopter pour séduire une jeune femme et éviter les erreurs. Après avoir essayé de lui faire réaliser que son absence de délicatesse vis-à-vis des femmes est néfaste dans sa recherche du grand amour, Karine Le Marchand lui a annoncé une excellente nouvelle qui l’a rempli de bonheur. A la surprise générale, une femme de 49 ans qui s’appelle Magalie lui a fait parvenir un courrier. Tombé totalement sous le charme en voyant la photo de cette prétendante surprise. Eric a indiqué qu’il comptait l’appeler. Une nouvelle totalement inattendue pour le paysan et qui a vraiment surpris les internautes qui se sont beaucoup manifestés sur les réseaux sociaux. « La femme qui a écrit à Éric elle a vu la même émission que nous ? », se sont demandé un grand nombre d’internautes.

L’Amour est dans le Pré : émission culte

Au fil du temps, l’émission L’Amour est dans le Pré est devenu un incontournable du paysage audiovisuel français. Chaque saison, des agriculteurs célibataires espèrent qu’une femme sera sensible à la personnalité de chacun d’entre eux et nouera une relation. Les prétendantes sont invitées sur l’exploitation agricole du paysan pour faire davantage connaissance sous l’œil des caméras. Cette émission donne lieu à des scènes souvent coquasses. Le public est très fidèle à ce rendez-vous.