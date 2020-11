Eric L’amour est dans le pré: Brisé comme jamais, l’Auvergnat nous fait part de sa tristesse suite au départ de Sylvie

Eric le chevrier a vu son unique prétendante quitter la ferme en pleurs, mais il n’a pas su se décider assez vite pour ses prétendantes, qui ont préféré partir.

En effet, L’amour est dans le pré n’est pas pour tout le monde … L’émission permet aux agriculteurs de s’ouvrir à l’amour mais pour certains c’est long et fastidieux avant de trouver le bonheur.

Les deux Eric sont cette années, les déçus de l’aventure. Le chevrier, plutôt rustre et machiste a poussé Claudine à quitter la ferme à cause de sa trop grande historie d’amour pour la télévision qui avait détruit de leur relation.

Le second Eric, qui avait été sélectionné par la production n’aura pas de chance de réconciliation avec les deux femmes qu’il a choisies et invitées chez lui. Il a fait été fortement séduit par les mots et les personnalités de Cathy et Sylvie.

Mais l’agriculteur a été rapidement désillusionné, car il a été lâché par les deux prétendantes en quelques heures. IL est revenu sur cette action très violente à ses yeux, auprès de nos confrères de Télé Poche.

Cathy femme « toute pétillante » avait réellement tapé dans l’oeil du paysan et il voyait en elle une personne qui « pouvait [lui] correspondre ».

Sylvie avoue à Eric l’Auvergnat qu’elle n’a pas ressenti l’étincelle pour vivre une grande histoire d’amour 😢💔#ADP pic.twitter.com/wnaIbJbZuT — M6 (@M6) November 2, 2020

Mais à force de passer des moments avec Sylvie, elle a finalement retenu son attention. Et pour être certain de ses sentiments, il a pris son temps.

Mais Sylvie a longtemps attendu, Cathy aussi, et elles lui ont même proposé une garde alternée pour qu’il n’ait pas à choisir : « J’ai bien compris qu’il fallait peut-être que j’accélère le pas mais je n’avais pas trop fait mon choix ».

Mias ses deux prétendantes ont pris la décision de quitter la ferme plus tôt que prévu alors ce fameux choix, Eric n’a pas eu à le faire.