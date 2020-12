Eric l’Auvergnat (L’amour est dans le pré): a déjà rompu avec Sylvie, les raisons sont (Wow)

Dans l’émission bilan de L’amour est dans le pré, saison 15, le 7 décembre dernier, Eric le candidat Auvergnat a surpris son monde en venant en compagnie de Sylvie, ancienne prétendante qui a quitté rapidement la ferme durant son séjour. Mais l’histoire n’a malheureusement pas duré pour l’agriculteur.

C’est un Eric enjoué et serein que le public a vu le 7 décembre dernier sur la chaîne M6. L’éleveur de vaches s’est épanché auprès de Karine Le Marchand à propos de son expérience. Celle-ci n’a pas eu lieu comme il l’imaginait.

Sylvie et Cathy fuient la ferme

Après le speed-dating, Eric l’Auvergnat a choisi deux prétendantes : Sylvie et Cathy. Les deux femmes avaient prévu de passer une semaine à la ferme. Mais après uniquement quelques jours chez lui, les deux femmes étaient d’accord avec le paysan pour arrêter l’expérience qui, d’après elles, ne pouvait pas déboucher sur de l’amour. Face à la tristesse d’Eric l’Auvergnat, les équipes de la production avait décidé de faire venir Nathalie, une autre prétendante, pour faire face à cette situation si particulière. Cette histoire n’a pas été concluante. Il faut dire que Eric avait encore en tête Sylvie. C’est avec elle qu’il est affiché face à Karine Le Marchand, la présentatrice de l’émission pour dresser un bilan de l’expérience.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Amour est dans le pré (@adpm6)

Eric : Avec Sylvie, c’est déjà fini

Si le paysan a fait une grosse bévue en se trompant de prénom lors de l’accueil de Sylvie, Eric apparaissait très en joie lorsqu’il a fallu accueillir la jeune femme. Il était aussi content du retournement de situation et de vivre une belle histoire avec Sylvie. Mais cette fois-là, le couple est définitivement brisé et c’est la fin de l’histoire. Et c’est bien dommage pour l’agriculteur.

Contacté pour les journalistes du magazine Télé Loisirs, Eric a expliqué que sa liaison avec Sylvie était déjà fini : « Ça n’a finalement pas fonctionné entre nous. Quand elle est partie de chez moi après le bilan, j’étais un peu déçu, a-t-il révélé. Je l’avais sentie très éloignée avec moi, malgré l’absence de caméras. Sylvie était toujours dans la retenue, peut-être à cause de ses histoires sentimentales du passé qui lui avait laissé quelques marques ». Pas de bris de vaisselle au moment de la rupture: « Nous sommes toujours en très bons termes. On se téléphone de temps en temps, c’est une personne charmante et nous nous reverrons avec plaisir ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’Amour est dans le pré (@adpm6)

L’Amour est dans le pré est une émission très populaire animée par Karine Le Marchand. Le principe est de permettre à des agriculteurs qui sont célibataires de pouvoir trouver l’âme sœur. Après une présentation à la télé, les paysans reçoivent des courriers et sélectionne celles avec lesquelles ils souhaitent approfondir le contact. Et cela se passe à la ferme. Les situations sont souvent émouvantes, parfois drôle. C’est un cocktail qui fonctionne bien car cela fait quinze saisons que ça dure. Les audiences sont très satisfaisantes et M6 poursuit le programme.