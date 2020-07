Eric (Les 12 coups de midi), énervé, très contrarié, ne peut pas profiter de ses cadeaux ! les raisons !

Eric est le plus grand champion de l’histoire de l’émission de Jean-Luc Reichmann. En tant que candidat dans Les 12 coups de midi, Eric s’est vu offrir de nombreux voyages, des places de spectacles, de l’électroménager et de l’argent. Le tout s’élève à une somme de 921 316 euros. Mais le champion ne peut pas encore profiter de l’intégralité de ce qu’il a remporté. En effet, la pandémie va contrarier ses plans et cela est bien triste.

Eric est un champion hors normes

Eric participe aux 12 coups de midi à compter de l’émission du 21 novembre 2019. Il sera éliminé le 19 juin 2020 et pourra donc partir avec une belle somme d’argent et de nombreux cadeaux. Mais ce n’est pas tout rose pour le champion. En effet, avec sa notoriété grandissante il doit faire face à de nombreuses critiques sur internet. Le public avait du mal à croire que ce candidat puisse rester aussi longtemps en tête sans tricher. Il devra même essuyer des attaques qui disent que la production faisait en sorte de le favoriser pour qu’il remplace Christian Quesada en haut du tableau des scores.

Christian Quesada détenait effectivement le record des 12 coups de midi, suivi de près par Paul, le chouchou du public. Eric vient donc s’immiscer entre le favori et le plus détesté des candidats de l’émission. Ainsi, les fans étaient tout à fait prêts à donner leurs avis sur lui. Et en majorité, ils n’ont pas apprécié ce père de famille Breton.

Des rumeurs viennent entacher sa réputation

Pour le public de Jean-Luc Reichmann, il était difficile de ne pas imaginer que la production tentait de faire remplacer le détenteur des records de l’émission. Car Christian Quesada purge aujourd’hui une peine de prison pour des faits inénarrables et odieux. Il était alors grand temps que son nom disparaisse de la tête des scores des 12 coups de midi. Mais à la fois, le public ne pouvait pas supporter de savoir que les scores de Paul allaient en pâtir.

En effet, Paul est le chouchou incontesté des fans des 12 coups de midi. Même Jean-Luc Reichmann ne cache pas qu’il le porte dans son cœur. Eric était alors bien embêté pour se faire une place. De nature discrète et timide, il apparaissait comme peu sympathique aux yeux du public. Eric était prêt à se faire une raison car il sait qu’on ne peut pas plaire à tout le monde. De plus, il n’était pas venu dans Les 12 coups de midi pour devenir célèbre. Mais il ne pouvait pas rester muet lorsque les internautes ont commencé à le traiter de tricheur.

Eric est une personne intègre et il n’aurait jamais accepté de remporter ses victoires sans mérite. En bon père de famille, il tient à montrer l’exemple à ses enfants et souhaite préserver son honneur et celui de sa famille. Le public a été dur avec lui mais les fans auront bien compris qu’il était impossible pour Eric de tricher. Jean-Luc Reichmann et la production ont soutenu le candidat dans sa volonté de s’exprimer sur ce sujet. Lassé par les attaques des internautes, il tenait à faire passer un message clair à ses détracteurs.

Le champion des 12 coups de midi ne souhaite pas jouer les stars

Pour Eric, la notoriété n’a pas la moindre importance. Au contraire, il préfère mener une vie tranquille. En revanche, il n’accepte pas que son intégrité et son honnêteté soient mises en cause. Et il ne permettra pas aux rumeurs sur ce sujet de perdurer sans qu’il ait son mot à dire. Ensuite, il voulait aussi faire savoir au public qu’il ne pouvait pas encore profiter de ses cadeaux. En effet, Eric est très heureux et reconnaît sa chance d’avoir obtenu une telle cagnotte. C’est la plus grande de l’histoire des 12 coups de midi et la deuxième plus grande de l’histoire de tous les jeux télévisés confondus.

Mais une ombre s’ajoute au tableau. Car dans sa cagnotte, ce sont de nombreux voyages qu’il remporte. Et la pandémie les reporte de façon indéterminée. Il y a également des places pour des spectacles auxquels il ne pourrait pas assister dans l’immédiat à cause de la crise sanitaire.

Eric tente-t-il de s’attirer la sympathie du public avec cette déclaration ? Pas si sûr. Car Eric n’est pas une personne qui aime attirer l’attention sur lui. Par contre, il tient à la vérité et souhaite peut-être alors faire connaître les faits aux fans des 12 coups de midi. Et la réalité c’est qu’il ne pourra pas voyager avant la fin de l’épidémie qui frappe le monde.

Des objectifs raisonnables sont la priorité d’Eric

Pour ce qui est du reste de sa cagnotte, la partie en argent, il s’exprime également sur ses projets. Eric ne souhaite pas faire dans le grandiose. Il pense d’abord à sa famille et souhaite améliorer le confort de vie de ceux qu’il aime. Ce sont donc des travaux dans la maison familiale qui sont la priorité pour le père de famille. Agrandir sa maison afin que sa famille puisse profiter tout autant que lui de cet argent remporté, à la loyale, dans Les 12 coups de midi. Il ne souhaite pas de laisser prendre au jeu des dépenses inutiles.

Impossible alors pour Eric de s’imaginer se faire plaisir sans penser à ceux qu’il aime. Ni opter pour l’extravagance, même juste une fois. La raison commande à Eric de subvenir aux besoins de sa famille avant de penser à se faire plaisir. Pour lui, il envisage tout de même un autre voyage lorsque les frontières ouvriront. Il espère se rendre aux États-Unis avec son épouse quand la situation le permettra.