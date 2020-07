Eric « les 12 Coups de midi » fait de grandes et tragiques révélations à Jean-Luc Reichmann, c’est Bouleversant !

Après un parcours remarquable et 199 participations, Eric a été éliminé des 12 coups de midi le vendredi 19 juin dernier. Quelques semaines après, il vient faire de grandes révélations. Explications.

Eric n’a pas pu profiter de ses cadeaux

Le 19 juin dernier, le clap de fin arrivait pour Eric dans « Les 12 coups de midi ». Avec 199 participations et 921.316 euros de gains, il est devenu le plus grand Maître de midi de toute l’histoire du jeu diffusé sur TF1. Présent dans le jeu de TF1 depuis novembre 2019, le maître de midi a flanché sur une question de cuisine : « La cuisine, c’est un domaine que je maîtrise peu, c’est ce qui pourrait expliquer ma chute« . Mais ce n’est pas la seule raison, puisqu’il était également lassé de devoir tourner : « J’avais une part de soulagement dans le fait de perdre ». Finalement il repart avec un magnifique pactole.

Malheureusement pour lui, il n’a pas encore pu profiter de ses cadeaux correctement : « Je ne désespère pas de partir un jour avec les voyages que j’ai gagnés. J’avais gagné un voyage à Venise, il est tombé à l’eau. J’étais invité à un Grand Prix de Formule 1, qui a été annulé. Je devais assister à un match de rugby qui vraisemblablement n’aura pas lieu. Et j’ai gagné un voyage en Irlande. J’ai jusqu’au 31 octobre pour le faire. On croise les doigts« . Pas de chance…

Il ne veut pas faire de folies

Récemment, Eric a fait une révélation concernant ce qu’il allait faire avec ses gains pour les biens d’une interview pour Gala. Et pas question pour lui de faire des folies : « J’envisage d’agrandir la maison ou d’en acheter une plus grande. Ne comptez pas sur moi pour rouler en voiture de sport ou péter un câble! Mes gains m’offrent un confort financier non négligeable, mais je ne vais pas prendre la grosse tête!« . D’ailleurs dans cette même interview, le champion des 12 coups de midi a déclaré vouloir faire d’autres jeux et notamment un en particulier : « Je pense que je vais essayer Questions pour un champion. Mais je vais attendre de digérer la notoriété. J’ai déjà passé les castings mais c’était au tout début de mon aventure dans Les 12 coups de midi« .

Il faut dire que le tournage a été plutôt éprouvant pour lui et sa femme. Aujourd’hui qu’il est le plus grand maître de midi, son objectif, il entend profiter de sa famille : « Mon seul objectif était de prendre la première place. Le reste, c’était du bonus. L’aventure a été très longue et a demandé beaucoup d’investissement de la part de mon entourage, de ma famille […] Il faut savoir qu’il y a de la fatigue et de la lassitude qui s’installe« . Le champion aux 921 316 euros de gains et cadeaux était en effet loin de sa tribu et de sa Bretagne et ça commençait à le peser de plus en plus.