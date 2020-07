Eric « Les 12 coups de midi » privé des ses gains, il est super frustré, il s’exprime !

Eric: Du 29 juin au 04 juillet, le traditionnel jeu de midi sera interrompu et remplacé par la nouvelle version spéciale 10 ans de l’émission intitulée le « Combat des maîtres ».

Pour l’occasion, la production a proposé à plusieurs anciens candidats de venir participer à cette édition de Masters 2020 où les téléspectateurs, à leur plus grand bonheur, auront l’opportunité de retrouver les plus grands maîtres de midi sur leur petit écran.

Jean-Luc Reichmann promet une ambiance des plus festives durant la soirée, les six finalistes seront répartis en deux équipes dont l’une aux commandes d’Anne Roumanoff défiera la seconde dirigée par Claudio Capéo. L’émission sera diffusée en prime time sur TF1 dès 21h 05.

L’impressionnant palmarès d’Éric

Le champion en tire actuel, Eric est de retour sur le plateau de midi.

Le 19 juin dernier, il a été éliminé par un analyste financier du nom de Colas après 198 victoires sur 199 participations durant laquelle il a cumulé un total de 921 316 euros de gains dont 37 111 de cadeaux (billets pour divers événements, voyages, électroménager, gadgets …) qu’il a pu remporter grâce à la découverte des « Etoiles Mystérieuses ».

Éric « 12 coups de midi »: ses confidences « choquantes » sur son épouse Stéphanie !https://t.co/fMQ0yRyql2 — Humour de meufs 🔥 (@Humourdemeufs) July 6, 2020

Difficultés pour l’actuel maître de midi.

Ce vendredi 03 juillet toujours, le papa de Candice et Justine a fait s’est livré sur les cadeaux qu’il n’a pas pu récupérer « Je ne désespère pas de partir un jour avec les voyages que j’ai gagné. J’avais gagné un voyage à Venise, il est tombé à l’eau. J’étais invité à un Grand Prix de Formule 1, qui a été annulé. Je devais assister à un match de rugby qui vraisemblablement n’aura pas lieu. Et j’ai gagné un voyage en Irlande. J’ai jusqu’au 31 octobre pour le faire. On croise les doigts » explique-t-il tristement. En effet, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, ces prestations promises par le jeu de TF1 sont devenues irréalisables dans l’immédiat.

On est espère alors qu’Éric pourra profiter de ses cadeaux.

⭐️ [LES 12 COUPS DE MIDI] Aujourd’hui, @JL_Reichmann à un magnifique cadeau pour Éric, notre maître de midi 😍 ➡️ RDV comme tous les jours, à 12:00 sur @tf1 pour une nouvelle émission pleine d’émotions et de fun 🎉 pic.twitter.com/guR6zhhGvm — Les 12 Coups de Midi (@12Coups_tf1) May 26, 2020

En mars 2020, il s’était confié à Femme actuelle, « J’ai de toutes façons des goûts très simples […] J’ai un peu de mal à m’habituer à avoir une telle somme d’argent » Expliquait-il au magazine.

IL s’est offert une guitare d’occasion d’une valeur de 300 euros puisque cela faisait longtemps qu’il en rêvait.

Un cadeau assez personnel qu’il est très heureux d’avoir en possession aujourd’hui.

Ce dessinateur en bâtiment n’est donc pas tellement dépensier et garde plutôt les pieds sur terre quand à ses gains.

Eric est en train de prendre la place de Christian Quésada et de faire oublier ce dernier, ce qui est une bonne choses aux yeux de la production et de Jean-Luc Reichman, puisque Christian Quesada est poursuivi pour détention d’images à caractère pédo-pornograpghiques.

Il a été condamné à trois ans de prison et cinq ans de suivi socio-judiciaire par le tribunal de Bourg en Bresse.

En mars 2019, l’affaire avait éclatée suite à la plainte d’une adolescente. Cette dernière affirmait que l’ancien champion de télévision s’était fait passer pour un mineur auprès d’elle sur les réseaux sociaux et lui avait demandé d’enlever ses vêtements.