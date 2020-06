Eric « Les 12 coups de midi » s’exprime et fait une tragique déclaration à Jean-Luc Reichmann

Eric est le champion toute catégories du programme « les 12 coups de midi », diffusé sur TF1. Le candidat a été battu le 19 juin dernier par un dénommé Colas. Quelques jours après cette défaite, l’ancien maître du jeu du midi est revenu sur cet événement à l’occasion d’une vidéo-conférence sur TF1. Il a pu échanger avec Jean-Luc Reichmann sur cette issue. Eric a semblé particulièrement triste.

Une certaine frustration pour Eric

« Il y a une certaine frustration sur les deux cents participations parce qu’une visioconférence avec ma famille était prévue. Mais le seuil était symbolique. Mon unique but était de prendre la première place. Le reste, c’était du bonus », explique Eric sur un mode un peu fataliste à l’occasion d’une interview accordée au magazine hebdomadaire Télé Star. Cet entretien a eu lieu juste après sa défaite. Pendant plusieurs mois, il était soutenu par des milliers de fans. Le candidat pensait déjà à la suite et à éventuellement participer à une autre émission. « Je crois que je vais tenter Questions pour un champion, indiquait-il. Mais je vais patienter de digérer la célébrité. J’ai déjà passé les castings mais c’était au tout début de mon parcours dans Les 12 coups de midi. »

Soulagé de revoir ses proches

Soulagé et content de revoir les membres de sa famille, Eric enchaînait : « L’aventure a été vraiment longue et a exigé énormément d’investissement de la part de mes proches, […] Il faut être conscient qu’il y a de la fatigue et de la lassitude qui se développent. ». Le 26 juin dernier, Eric était de retour dans les 12 coups de midi mais de manière virtuelle. Il est apparu uniquement pour donner des nouvelles. Cela faisait une semaine que l’émission de sa défaite avait été diffusée. Contacté par vidéo-conférence par le présentateur, l’ex-champion était plutôt triste.

La tristesse d’Eric

« Comment s’est déroulé le retour, Eric ? », a commencé Jean-Luc Reichmann. « Le retour s’est bien déroulé, lui a précisé le candidat breton. Je suis revenu à une existence à peu près ordinaire. Je suis conscient qu’elle ne sera plus comme par le passé. Mais je suis revenu pour avoir ma vie telle que je l’avais laissée avant de participer à l’émission. » Voyant un peu de morosité dans la voix d’Eric, le présentateur des 12 coups de midi a dit « vous avez l’air super heureux » avant de l’interroger sur le fait de savoir s’il était déçu. « Il y a eu une part de tristesse et de déception, c’est sûr, confie le champion, mais j’ai retrouvé ma famille. » Et la famille, pour Eric, c’est vraiment crucial. Le candidat breton pourra aussi se consoler avec l’énorme pactole qu’il a accumulé pendant son parcours : plus de 900.000€. A n’en pas douter, le champion va se faire plaisir et devrait faire quelques achats. Eric visiblement n’est pas un grand fan de la célébrité et veut vivre son bonheur caché.