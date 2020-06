Eric (Les 12 coups de midi): Voici pourquoi il ne va pas revenir à la TV, il dévoile tout

Eric est le plus grand champion des 12 coups de midi. En dix ans d’émission, Jean-Luc Reichmann n’a pas eu l’occasion de rencontrer un candidat aussi fort que ce dernier. Mais Eric a été éliminé, pour sa 199ème participation au show, le 19 juin. Si c’est un échec qu’il doit essuyer, il est tout de même très fier de son parcours. Un parcours qui lui permettrait de tenter sa chance très facilement dans d’autres émissions de jeux télévisés. Eric envisager en effet de se relancer ce genre de challenge, mais il va d’abord prendre du temps pour lui.

Eric perd dans Les 12 coups de midi mais ne dit pas son dernier mot

Jean-Luc Reichmann ne manque pas de saluer le parcours hors normes de ce candidat. Eric, le père de famille originaire de Bretagne aura tenu pendant près de sept mois consécutifs en tête des 12 coups de midi. Il bat ainsi le record établit par Christian Quesada, un candidat dont certains (comme Jean-Luc Reichmann) ne souhaitent plus jamais prononcer le nom. Grâce aux efforts d’Eric, le numéro un du tableau des records du jeu télévisé est tout à fait acceptable. En effet, il passe devant en terme de montant des gains et de nombre de participations. Eric marque ainsi à jamais l’histoire des jeux télévisés. Et son élimination l’attriste mais le soulage à la fois. Car ce n’est pas toujours évident de se faire à la médiatisation quotidienne. Si certains sont faits pour ça, d’autres, comme Eric, sont plus timides et réservés.

Une pause nécessaire pour le champion

C’est pour cette raison que notre candidat Breton décide de faire un break avant de retenter une telle aventure. Il faut qu’il puisse prendre le temps de se ressourcer au près des siens. Son épouse, Sandrine et leur deux filles, Candice et Justine, attendaient le retour d’Eric sans trop y croire. Car elles ont tout fait pour encourager Eric vers la victoire au fils des jours malgré l’absence. C’est donc un soulagement quelque part, pour Eric et pour sa famille, de pouvoir sonner la fin de l’aventure. Les 12 coups de midi auront fait beaucoup dans la vie d’Eric et de ses proches. La somme récoltée au fur et à mesure des épreuves permettra au candidats d’améliorer leur confort de vie.

Eric pourrait alors envisager de revenir tôt ou tard à la télévision. Qui veut gagner des millions, Tout le monde veut prendre sa place ou encore Questions pour un champion seraient des jeux parfait pour son tempérament et sa culture générale. Accordant des interviews à plusieurs magazines, il aurait confessé à Gala vouloir tenter Questions pour un champion. Mais cela ne se fera vraiment pas de sitôt. Un break des médias s’impose pour le réservé et timide Eric. Il faut qu’il reprenne des forces auprès des siens et qu’il dépense ses gains pour améliorer leurs vies. Avec tout cet argent, il aurait aussi pour objectif de mettre de côté pour payer les études de ses filles. Et enfin de faire un voyage aux États-Unis lorsque les conditions sanitaires le permettront. De beaux projets en somme. Mais sa pause sera plus courte que nous l’imaginions.

Eric ne prend pas tout de suite ses « vacances » de la télévision

En effet, Eric devra attendre le lendemain d’une dernière soirée exceptionnelle pour Les 12 coups de midi. Car le 4 juillet prochain, le jeu télévisé préféré des Français, présenté depuis toujours par Jean-Luc Reichmann, fêtera ses dix ans ! Une grande soirée de fête est alors prévue sur TF1. Et la présence des grands champions de l’émission est attendue. Eric ne manquera ce rendez-vous pour rien au monde. Mais il devra donc mettre sa pause médiatique à plus tard. Cependant, la pression ne sera pas la même. En effet, les participants qui vont s’affronter jouent tous pour la même cause. TF1 reversera les gains des vainqueurs à une association qui protège les enfants, Action Enfance.

Une dernière soirée pour l’anniversaire des 12 coups de midi fera participer Eric

Le combat des maîtres promet d’être une soirée mémorable. Alors notez bien les dates et les horaires, le 4 juillet à 21h05, sur TF1 c’est l’anniversaire des 12 coups de midi. Et d’après le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann, les répétitions battent déjà leur plein pour cette grande soirée. Elle sera ambiancée par des DJ de renom, un duo de musiciens français réunissant Dorian Lauduique et César de Rummel sous le nom Ofenbach !

Eric pourra donc retrouver toute l’équipe en plateau pour une dernière soirée malgré son élimination. De quoi lui permettre de prendre sa revanche sur quelques questions jugées trop simple sur lesquelles il a été éliminé. Mais aussi l’occasion de passer encore un peu de temps en compagnie de Jean-Luc Reichmann et des équipes des 12 coups de midi. Car il aura côtoyé tout ce beau monde pendant 7 mois et il ne doit pas être évident de tourner si rapidement la page. C’est donc avec une grande joie qu’il participera au combat des maître le 4 juillet prochain.