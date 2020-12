Erika Moulet TPMP : Que devient l’ancienne chroniqueuse de l’émission, nous l’avons retrouvé !

En septembre 2015, Erika Moulet rejoignait l’équipe de TPMP aux côtés de Matthieu Delormeau ou encore Enora Malagré. Malgré une saison plutôt encourageante, la jeune femme quittait pourtant son poste après seulement une saison. La rédaction de LD People va vous expliquer ce qu’elle devient aujourd’hui, quatre années après son départ de l’émission de C8.

Erika Moulet explique pourquoi elle a quitté TPMP

Dans les colonnes de nos confrères de Public, Erika Moulet a notamment expliqué pourquoi elle avait quitté son poste de chroniqueuses dans “Touche pas à mon Poste“. La médiatisation de l’émission a eu raison d’elle, d’après ses dires : “Ce format m’a convenu pendant un an, mais je ne pouvais pas continuer. J’aspirais à autre chose. Je n’avais pas la place pour faire davantage dans cette émission. Je voulais continuer à être bien dans mes bottes, à dire ce que je pensais, je ne voulais pas rentrer dans une case” expliqua-t-elle notamment.

Erika Moulet explique ensuite qu’aujourd’hui elle avait totalement mis de côté son passage à TPMP et qu’elle navait plus aucun contact avec un ancien chroniqueur : “ Des chroniqueurs actuels, non. J’ai revu Julien Courbet avec qui j’ai toujours été en bons contacts. J’apprécie beaucoup Jean-Luc Lemoine également”. Avec Cyril Hanouna, c’est le calme plat, ni en bon terme, ni en mauvais terme : “ Bien sûr ! On s’est recroisé sur quelques plateaux. Je suis en guerre avec personne. Nos rapports sont corrects mais nous savons pourquoi je suis partie…“ .

Que devient Erika Moulet ?

Depuis son départ de “Touche pas à mon poste“, Erika Moulet n’a pas chômé, c’est le moins qu’on puisse dire. L’animatrice a notamment continué sa carrière à la télévision en débarquant du côté du groupe M6. On a ainsi pu la voir en présentatrice de “La Nouvelle Star, ça continue…” ou encore “Prix Talents W9” sur W9. Depuis deux ans maintenant, elle est à la tête de l’émission “L’hebdo de la musique” dans laquelle elle reçoit des personnalités pour échanger avec eux sur leurs carrières ou sur leurs projets.

Erika Moulet en couple avec Bachar : ses confidences sur leur coup de foudre https://t.co/3rJ6cvGSAO pic.twitter.com/FyG5Y9PHVT — Purepeople.com (@purepeople) November 16, 2019

Du côté de sa vie privée, le 13 mars 2018, elle donnait naissance à une petite fille, son troisième enfant. En effet, Erika Moulet est déjà la maman de Kéandre et Ernest, fruit de ses amours avec le musicien Bachar Khalifé : “Je ne peux pas rêver mieux que Bachar pour moi et pour mes enfants. Se rendre compte chaque jour qu’on a de la chance, se le dire, ça fait perdurer la magie” avait-elle notamment déclaré quand on lui posait une question sur son couple.