Estelle Denis grosse “crise de nerfs” ce cliché dossier sorti par Valérie Damidot fait le buzz

Le 6 décembre dernier, Estelle Denis célébrait son 44e anniversaire. A cette occasion, la présentatrice a reçu un mot affectueux de sa copine Valérie Damidot. Et celle-ci a fait le buzz en diffusant une photo qui n’a laissé personne indifférent.

Les Français et les Françaises n’ont pas le cœur à la fête en ce moment avec la crise sanitaire du Covid-19. Pas facile de vivre avec ses restrictions de liberté et les lieux de convivialité fermés. Le 6 décembre dernier, la présentatrice qui officie sur la chaine L’Equipe a fêté ses 44 ans ! Présente à la télé depuis de plusieurs années, cette fan de football a su, progressivement, s’imposer dans un monde souvent machiste. En effet, pendant longtemps, les journalistes sportifs considéraient que seuls les hommes étaient des spécialistes.

Estelle Denis, accro à Twitter

Estelle Denis a un caractère bien trempé et s’est toujours battue pour s’imposer et vaincre l’adversité. Ainsi, il y a plusieurs semaines, lorsque son mari Raymond Domenech a formulé quelques phrases inappropriées lors de l’émission L’Equipe d’Estelle sur la chaîne l’Equipe 21. En plus d’être une présentatrice télé talentueuse, Estelle Denis est également une passionnée de réseaux sociaux. Sur Twitter, elle glisse souvent ses points de vue sur des sujets extrêmement larges, et s’autorise, de temps en temps, quelques pics à l’égard de de son homme : Raymond Domenech.

La reine Estelle Denis

Le 6 décembre dernier, pour son anniversaire, c’est Valérie Damidot qui a voulu lui envoyer un message. De manière assez naturelle car les deux présentatrices sont très copines depuis de plusieurs années. « Happy toi ma Denise » a rigolé Valérie Damidot en commentaire d’une photo très drôle sur laquelle on la voit apparaitre en compagnie d’Estelle Denis. Les deux copines sont costumées en princesses et posent près de Mickey et Donald. « La belle a fait une crise de nerfs », a indiqué Valérie Damidot. Un cliché dossier sur lequel Estelle Denis n’a pas l’air très à l’aise. Et c’est vrai : « Il était déjà 4h du mat’ », a-t-elle indiqué en commentaire. Un cliché qui a bien fait marrer les internautes sur les réseaux sociaux.

Estelle Denis, une journaliste aguerrie

Depuis plusieurs années, Estelle Denis est devenue une journaliste très populaire qui œuvre sur la chaîne de sport l’Équipe 21. La quarantenaire est très l’aise pour commenter les prestations des joueurs de football de Ligue 1 ou même des championnats étrangers. Elle vit en couple avec l’entraineur Raymond Domenech qui a longtemps été le sélectionneur de l’équipe de France de Football et a même atteint la finale de la prestigieuse Coupe du Monde en 2006. Tout le monde se souvient de la rencontre face à l’Italie durant laquelle Zinedine Zidane avait été exclu suite à un coup de tête. Estelle Denis ne manque pas les grands match et connaît parfaitement la tactique de ce sport très populaire en France mais aussi dans le monde entier.