Estelle Koh-Lanta : ce magnifique geste de la prod, pour le décès de son père

Koh–Lanta, les 4 Terres a une fois de plus connu un deuil. Et cette fois-ci, c’est Estelle qui a annoncé la terrible nouvelle qui l’a touchée. Via son compte Instagram, la jeune femme a annoncé la disparition d’un être qui lui était très cher, son père. L’aventurière des 4 Terres tenait également à remercier la production de Koh–Lanta pour son soutien dans cette nouvelle épreuve. Estelle n’a pu rester insensible à ce joli geste que toute la production du jeu d’aventure a eu envers elle. Car ce sont dans les moments difficiles de la vie, que l’on voit ses vrais amis. Et lors de la perte d’un proche, tous les soutiens ont leur importance.

Pour l’ex-candidate de l’équipe de l’Ouest du célèbre jeu d’aventure, ces derniers jours ont été terribles. Et malgré son récent bonheur d’avoir participé à l’émission, ce drame est venu la frapper de plein fouet. La Normande d’origine aura néanmoins pu compter sur le soutien de sa nouvelle famille qu’elle s’est faite lors des enregistrements de Koh–Lanta, les 4 Terres. Pour la doyenne de cette saison, son aventure dans Koh–Lanta l’île restera un très bon souvenir. Même si elle a connu de grosses difficultés dans le jeu. Aux côtés de Diane, Joy, Brice Dorian et François, la candidate la plus âgée du jeu, a dû faire preuve d’une grande force de caractère. Grâce à son collier d’immunité, elle avait pu éviter de justesse, d’être sortie de l’aventure. Mais malgré tous ses efforts, ses coéquipiers avaient finalement décidé de voter contre elle une nouvelle fois au conseil suivant : ” J’ai été voir pour trouver un deuxième collier d’immunité, mais j’avais toujours une personne qui m’accompagnait pour voir si je le trouvais. J’y ai cru jusqu’au bout “. Mais malheureusement, cela n’avait pas suffi. Et la courageuse candidate avait donc dû quitter le jeu pour la seconde fois en quelques jours. Elle était revenue sur cette élimination quelques jours plus tard dans la presse. Selon elle, son âge a été un désavantage.

Estelle n’est donc pas prête d’oublier cette expérience de vie dont elle rêvait depuis très longtemps. Sa participation à l’émission lui aura également permis de rencontrer un jeune homme plein d’entrain dont elle gardera un merveilleux souvenir. Il s’agit bien évidemment de Bertrand-Kamal qui est malheureusement décédé il y a quelques jours. Cette annonce avait profondément touché tous les membres de Koh–Lanta qui avaient perdu un coéquipier, mais aussi un ami. Toutes les équipes de Koh–Lanta ont été également très présentes aux côtés de la famille du défunt. Les marques de sympathie avaient aussi été très nombreuses. De l’animateur Denis Brogniart, en passant par la productrice Alexia Laroche–Joubert, tous avaient été solidaires pour soutenir les proches du candidat disparu.

Après ce premier drame, Estelle a donc dû faire face une fois de plus à la mort. Car après ce compagnon d’aventure qui l’avait quittée, c’est son père qui s’en allait. La jeune femme est restée très discrète sur les circonstances de la disparition de son père. Le dimanche 27 septembre 2020, Estelle s’est emparée des réseaux sociaux pour livrer un vibrant message en l’honneur de son papa disparu. ” Quand ton cœur, ton corps et ton âme pleurent la disparition de ton papa, la famille Koh–Lanta est toujours présente pour te soutenir et te porter. Merci du fond du cœur ” avait publié la candidate du jeu d’aventure. Estelle a rajouté une photo à ce texte sur laquelle on peut voir un immense bouquet de fleurs blanc offert par la production de l’émission.

Koh-Lanta

Pour celle qui a été éliminée de Koh–Lanta dans des circonstances particulières, ce geste lui a été droit au cœur. Et elle a également pu compter sur un grand nombre de messages de soutien de la part de ses abonnés. Tous les membres de sa communauté avaient répondu présent, pour eux aussi, s’associer à son chagrin. “ Toutes mes condoléances Estelle. Je vous souhaite bon courage dans cette terrible épreuve “, ” La famille Koh–Lanta, la vie, la mort, des liens pour toujours ! “, ” Quelle dure épreuve que la perte d’un papa. Je t’adresse Estelle, mes sincères pensées et condoléances à toi, tes fistons, ta famille ” pouvait-on lire parmi les nombreux commentaires, suite à cette triste publication. Estelle a été très touchée par ces marques d’attentions venues de ses fans. Comme d’ailleurs par le soutien qu’elle a reçu par l’équipe de production de Koh–Lanta.

Estelle aura encore connu un moment très difficile ces derniers jours. Une nouvelle épreuve de la vie à laquelle elle va devoir faire face avec beaucoup de courage. Mais cette qualité ne manque pas à la maman de deux enfants. Elle avait d’ailleurs fait preuve d’une belle force de caractère lors de son passage dans l’île des Fidji. Car malgré une première élimination, et des circonstances particulières, elle aura eu l’énergie nécessaire pour revenir pour un deuxième séjour sur l’île. L’ancienne sportive de haut niveau âgée de 48 ans, n’aura néanmoins pas réussi à rester plus de 10 jours dans le jeu d’aventure. Mais cet échec pour elle, n’en est pas vraiment un. Puisque cela lui a permis de tenter de se dépasser et de connaître beaucoup de satisfaction dans des épreuves qui l’ont révélée à elle-même. Elle éprouve quand même quelques regrets, comme celui de ne pas être restée quelques jours de plus. Car cette période lui aurait été bénéfique pour nouer des liens encore plus forts avec sa nouvelle équipe.

” Je suis repartie de cette aventure boostée” avait-elle confié dans un message sur Facebook. ” Depuis, j’ai l’impression d’être indestructible. J’avais perdu confiance en moi. Koh–Lanta me l’a redonnée. Oui, on peut tout faire. Et surtout, j’ai reçu tellement d’encouragements. Les plus beaux, ce sont de mes fils : tu es la plus forte, ma petite mère “. Cette nouvelle énergie et cette force qu’elle a puisé dans son aventure, lui permettront peut-être de surmonter ce deuil qui la frappe aujourd’hui. Et en plus du soutien de sa communauté et de l’équipe de Koh–Lanta, Estelle est loin d’être seule face à ce drame. Elle pourra également compter sur le soutien de ses fils dans cette épreuve difficile.