Estelle Lefébure: cette très rare photo de son fils Giuliano pour son anniversaire (10 ans)

Ce dimanche 29 novembre, le petit Giuliano soufflait ses dix bougies. Sa maman en a profité pour immortaliser ce moment fort. Sur son compte Instagram, elle a partagé à ses abonnés une magnifique photo. Pourtant, elle ne montre jamais le visage de son Giuliano d’amour !

Estelle Lefébure a eu deux filles désormais célèbres avec David Hallyday. Sa fille aînée se nomme Ilona Smet, née le 17 mai 1995. Sa deuxième fille a vu le jour deux ans plus tard, le 13 septembre 1997. Le public la connaît sous le nom d’Emma Smet. Agées respectivement de 25 ans et de 23 ans, les deux jeunes filles suivent aujourd’hui les traces de leur mère dans le mannequinat. Mais depuis juillet 2019, Emma Smet fait aussi ses débuts de comédienne dans la série Demain nous appartient sur TF1.

Mannequins comme leur maman !

Car Estelle Lefébure a débuté comme modèle dès l’âge de dix-neuf ans. Très vite, elle se hisse au rang d’icône pour les plus grands noms de la haute couture comme Guerlain, L’Oréal ou encore Guess. En 1992, le couturier Thierry Mugler la choisit comme égérie de son parfum Angel.

L’année suivante, en 1993, elle incarne la femme Dior Haute Couture. Estelle Lefébure participe à toute la campagne de publicité signée par le grand photographe Mario Testino. Mais aussi, elle défile sur les podiums Dior. Puis la maman d’Emma et d’Ilona signe de gros contrats avec les marques Vichy et Mixa qui la font durablement connaître du grand public.

Côté cœur, elle rencontre David Hallyday en 1988, avec qui elle se marie un an plus tard. Ils ont Emma et Ilona puis divorcent en 2001. La belle Estelle épouse trois ans plus tard, en 2004, le producteur et animateur Arthur. Elle exercera d’ailleurs la profession de présentatrice télé. Mais leur histoire d’amour se termine quatre ans plus tard.

Il lui faut attendre 2010 pour pouponner à nouveau. Giuliano sera son dernier enfant. Son papa, Pascal Ramette, possède de nombreux restaurants. Estelle ne souhaite en aucun cas mettre son fils sur le devant de la scène. Ses deux filles ont du attendre avant de poser sous les projecteurs. Aussi, pour ses dix ans, elle a partagé un magnifique cliché sur Instagram, mais par n’importe lequel !

Estelle Lefébure : Une maman aux anges

Comblée de bonheur, la maman a voulu avant tout rendre hommage à son fils avec ce texte très émouvant : « 10 ans que tu illumines ma vie mon petit cœur. Joyeux anniversaire my G Happy birthday my sweat boy I love you. Je t’aime » a-t-elle écrit en légende. Quant à la photo, il s’agit d’un cliché de Giuliano quand celui-ci était encore bébé !

« Magnifique photo, vous êtes trop choux tous les deux, joyeux anniversaire à ton fils ! », « Quelle belle photo de vous deux ! », « Le temps passe vite ! Bon anniversaire à votre grand petit garçon ! », « Il est trop chou votre loulou, pas étonnant avec une superbe maman », pouvait-on lire parmi les commentaires de ses abonnés.