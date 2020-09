Estelle Lefebure énervée, elle sort ses griffes contre Laeticia Hallyday ?

Récemment, l’émission 50′ Inside a consacré un sujet à la sublime Estelle Lefébure. Celle-ci a évoqué son amour pour l’île antillaise de Saint Barthélémy. Estelle Lefébure précise qu’elle a une grande envie de simplicité. Elle n’a pas hésité à égratigner en passant les personnes qui disposent de « piscines à débordement ». Laeticia Hallyday, qui a une maison sur l’île, en a une.

Estelle Lefébure aime être en adéquation avec la nature. Elle semble parfaitement épanouie. Cette femme a vécu de nombreuses années avec David Hallyday, le fils de Johnny Hallyday et de Sylvie Vartan. Estelle Lefébure a accepté d’être l’objet d’un reportage pour l’émission de TF1, 50′ Inside. Elle a donc livré sa vie quotidienne aux caméras de télévision. Ce sujet a été diffusé le 5 septembre dernier sur la première chaîne. Les téléspectateurs ont pu la découvrir à St Barthélémy. Elle y vient de façon régulière depuis 1985. Cette amère de famille a précisé qu’elle adorait venir sur l’île et que quand elle y arrivait, elle louait une petite maison sans luxe. Elle veut être isolée et nourri la faune locale. Elle veut échapper à l’agitation parisienne. Elle se promène et profite de la nature et de la mer. Elle est aussi fan de plongée. Le maître mot pour elle est la simplicité.

Ver esta publicación en Instagram Sunday mood #endlesssummer #lovelife #bleublancrouge #Marseille Una publicación compartida de Estelle Lefebure (@estellelefebure_orahe) el 6 Sep, 2020 a las 6:08 PDT

Elle veut vivre simplement

« Je ne veux pas de piscine à débordement. Ma piscine à débordement, elle est plus grande que toutes celles que vous pouvez trouver ici, c’est l’océan, » souligne Estelle Lefébure aux caméras de 50′ Inside. Cette sentence semble être à destination de la veuve de Johnny Hallyday : Laeticia Hallyday, qui possède la fameuse Villa Jade sur l’île de Saint Barthélémy. Lorsqu’elle n’est pas sur l’île, cette maison est d’ailleurs souvent mise en location et génère de gros revenus. Donc on peut imaginer que les relations avec Laeticia Hallyday sont assez tendues. La villa de la veuve de Johnny Hallyday dispose d’une à débordement. Cette déclaration est un pique très discret adressé à Laeticia Hallyday par Estelle Lefébure. Cette phrase a été beaucoup analysée.

Estelle Lefébure soutient David hallyday

Par le passé, Estelle Lefébure et Laeticia Hallyday ont pu être proches mais cela est vraiment du passé. Depuis la mort de Johnny Hallyday, fin 2017, les liens entre les deux célébrités se sont distendus. Estelle Lefébure n’a pas hésité à soutenir son ancien compagnon David Hallyday, notamment durant la période où l’héritage était au cœur d’un litige entre les enfants de Johnny et sa veuve. Estelle Lefébure mettait tout en œuvre pour ne pas croiser la veuve du chanteur lorsqu’elle voulait se recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday. Plus que jamais Johnny Hallyday reste au cœur de l’actualité depuis sa mort en 2017. Le sujet de la succession a beaucoup alimenté la chronique. Les médias ont beaucoup évoqué le sujet qui s’est finalement dénoué à l’amiable. David Hallyday et Laura Smet ont été beaucoup affectés par le litige qui les a opposés à Laeticia Hallyday.