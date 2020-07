Estelle Lefébure fait mouche, avec se décolleté vertigineux, elle remet l’internaute à sa place

Estelle Lefébure est une célèbre actrice et mannequin française de 54 ans. Décidée à se faire plaisir, elle partage des photos d’elle sur Instagram avec la ferme intention de diffuser de la bonne humeur. Mais un des ses abonnés ne va pas apprécier la photographie de la belle. Il va s’attaquer au physique d’Estelle Lefébure et cette dernière va lui répondre une phrase qui va lui rabattre son caquet.

Estelle Lefébure ne se laisse pas faire

Estelle Lefébure a un tempérament de lionne. Mais cela ne signifie pas qu’elle a le cœur à la bagarre ou aux polémiques. Au contraire, elle choisit ses combats. Et elle sait reconnaître lorsque cela vaut la peine d’intervenir et surtout de quelle façon. Lors du partage de sa dernière photo du Instagram, personne n’a pu rester de marbre. En effet, Estelle Lefébure prend une photo d’elle en contre-plongée. Elle est en maillot de bain et le vent souffle dans ses cheveux. Elle porte un paréo en jupe autour de la taille et est assise sur le sol. Sur la photo, les éléments principaux sont alors le haut du corps et le visage masqué de cheveux d’Estelle Lefébure qui sourit.

La fameuse photo qui ne laisse pas indifférent

N’en déplaise à certains, c’est son sourire que la belle a voulu mettre en avant dans cette publication. Pour preuve, elle accompagne ce cliché d’une description qui fait l’éloge des bienfaits du rire sur la santé. En effet, Estelle Lefébure était déterminée à partager sa joie avec ses fans, à la leur transmettre. Mais un des internautes semble hermétique à la bonne humeur communicative de la belle. Il se permet alors de lui laisser un commentaire bien salé. Il lui dit que sur cette image, il ne voit que le haut de son maillot de bain et que parler de son sourire alors qu’il est dissimulé sous ses cheveux est ridicule. Ce sont déjà des propos agressifs mais il va aller encore plus loin. L’internaute va ajouter qu’Estelle Lefébure a passé l’âge de faire ce genre de cliché et qu’elle aurait mieux fait de s’abstenir.

Des réactions qui font le buzz

Les abonnés de la star vont réagir en masse sous ce commentaire déplacé. Ils vont tous prendre la défense d’Estelle Lefébure. Mais cette dernière se sera aussi fait justice elle-même. En effet, elle reste fidèle à elle-même et refuse de rentrer dans le jeu de cet abonné frustré. Elle préfère lui rappeler que le rire pourra l’aider à se détendre. Une réponse qui va lui clouer le bec et qui va bien faire rire ses fans. Estelle Lefébure a bien raison de ne pas perdre de temps à expliquer ses actes. Elle fait ce qui lui plaît et elle profite de la vie.

Estelle Lefébure aura pris quelques secondes de son temps pour rappeler l’essentiel de la vie à cet abonné qui a le moral dans les chaussettes. Car pour partager de tels propos, il devait bien avoir du temps à perdre. En effet, les critiques gratuites ne sont pas rares sur les réseaux sociaux. Mais avec l’intervention douce et humoristique d‘Estelle Lefébure, les internautes de ce genre réfléchiront peut-être à deux fois avant de déverser leur venin sur le web.