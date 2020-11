Estelle Lefébure, ses confidences: Soudée comme jamais avec son ex-mari David Hallyday

Estelle Lefébure et David Hallyday ont divorcé en 2000. Pourtant, ils ont continué à entretenir une relation solide autour de leurs deux filles, Ilona et Emma Smet. Aujourd’hui, la mannequin se réjouit d’avoir construit une complicité tendre et unique avec son ex-mari. Elle se confie sur le caractère unique de leur relation.

20 ans après leur divorce, Estelle Lefébure et David Hallyday s’entendent à merveille. Ce mois-ci, l’ex-mannequin a accordé une interview au magazine Télé Cable Sat du 7 novembre 2020. L’ex- belle-fille de Johnny se dit ravie de leur tribu qui a bien grandi : ses filles avec David Hallyday, Ilona Smet et Emma Smet ont désormais respectivement 25 et 23 ans. Quant à son cadet, Giuliano, fils de Pascal Ramette, il fêtera bientôt ses 10 ans. A 54 ans, Estelle Lefébure est une maman comblée !

Pour l’anniversaire d’Emma, le 13 septembre dernier, Estelle a donc réuni les personnes qui comptent le plus pour sa fille. Autour du gâteau et des 23 bougies se trouvaient son papa David mais aussi sa grand-mère paternelle, la chanteuse Sylvie Vartan. “Emma était tellement heureuse d’avoir toute sa famille pour son anniversaire”, s’est enthousiasmé la top model auprès des journalistes de Télé Cable Sat.

“Le lien que j’ai avec David, (…) rien ni personne ne pourra le rompre !”

“Je ne suis pas le lien, mais le lien que j’ai avec David, ce sont nos filles, c’est vrai, rien ni personne ne pourra le rompre ! Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s’agit d’elles, elles restent au centre de nos vies.”

Ce qui rassemble encore plus les deux filles autour de leurs deux parents, c’est leurs ambitions professionnelles. Toutes les deux se destinent à des métiers artistiques. L’aînée Ilona défile et participe à des campagnes de publicités depuis déjà 7 ans. Sur les traces d’Estelle, elle a même posé avec sa mère pour la marque Mixa.

“Je n’ai pas besoin [de lui donner des conseils], elle a son propre style, reconnaît Estelle Lefébure. Cela a été un bon moment pour nous tourner ensemble.” Emma fait partie du casting de Demain nous appartient (TF1) depuis plus d’un an. Une passion qu’elle peut partager également avec sa mamman. Cette dernière était à l’affiche de L’Invitation au théâtre de la Madeleine avant que la pièce soit déprogrammée en raison de la crise sanitaire.

“Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l’étais à leur âge.”

Si les deux soeurs ne s’aventurent pas dans la musique comme leur papa, David leur donne pourtant des conseils très précieux sur leurs carrières. “Cet univers est certes très ingrat car il faut accepter les échecs, mais nous en avons beaucoup parlé et je pense qu’elles sont prêtes. Mes filles sont beaucoup plus fortes que je ne l’étais à leur âge et je sais qu’elles ont les pieds sur terre ! Grâce à leur maman et moi, elles connaissent ce métier et ses travers“, relatait le chanteur à Jours de France. A coup sûr, elles sauront également sortir de l’ombre de leurs parents, comme ce fut le cas pour David Hallyday. A ses débuts, son patronyme faisait plus parler que sa musique. Aujourd’hui, il est reconnu comme un artiste à part entière.

Alix Brun