Ester Expósito (Elite) s’affiche sans vêtements, la température monte comme jamais

Ester Expósito est l’une des célèbres actrices de la série Elite sur Netflix. Les séries espagnoles ont la côte sur la plateforme de streaming depuis le carton de La casa de papel. Avec Elite c’est un engouement similaire si ce n’est supérieur qui s’empare alors des spectateurs. Ester Expósito fait l’unanimité dans son rôle de Carla. Et depuis, ce sont plus de 26 millions de fans qui sont abonnés à son compte Instagram. Des abonnés ébahis devant les images provocantes de la jeune femme de 20 ans. En couverture du magazine Elle en Espagne, Ester Expósito concentre tous les regards.

Ester Expósito, jeune actrice de plus en plus réputée, influence le monde de la mode

Ester Expósito ne sera pas de retour dans la nouvelle saison d’Elite. La saison 4 du show diffusé sur Netflix va en effet changer son casting sous de nombreux aspects. Mais la fin de son aventure dans cette série à succès ne marque que le début de la prodigieuse carrière qui attend la jeune femme. Comme elle le déclare dans le magazine SensaCine, Ester Expósito était triste de quitter son rôle mais très enthousiaste pour la suite de ses projets. La belle devient d’ores et déjà une figure incontournable de la mode et de l’acting en Espagne. Même au-delà des frontières, son nom résonne et son image s’imprime dans les esprits. Ses talents s’appliquent donc à divers univers.

Des couvertures qui feront date dans la carrière de la jeune femme

Sans aucun vêtements et un manteau serré dans ses bras, Ester Expósito s’affiche sublime sur la couverture du magazine Elle espagnol. Ses abonnés Instagram ont été scotchés par son aura hypnotique. Une étape importante dans sa notoriété grandissante. Mais la belle n’en est pas à sa première couverture pour le magazine féminin. En effet, pour les 75 ans du journal, c’est encore elle qui était en couverture. Cette fois elle portait des vêtements, mais il s’agissait d’une tenue de cuir ultra-moulante qui avait tout autant d’impact.

Ester Expósito n’a que 20 ans et déjà elle fait les Unes des plus grands magazines. Pour la suite, elle devrait donc autant être présente dans l’univers de la mode que dans celui des séries ou du cinéma. Un avenir sans nuages et sans limites s’écrit devant elle. De quoi rassurer ses fans quant à la suite de sa carrière. En effet, ils seront tristes de ne plus la voir dans Elite mais ils devraient la retrouver dans des projets d’envergure très rapidement. Impossible de donner des limites à l’émergence de cette actrice dotée d’une beauté incomparable.

Ester Expósito n’a pas fini de faire parler d’elle. Et pour ne rien manquer de la suite de ses aventures, son compte Instagram est l’endroit idéal. Ses abonnés ont la chance de pouvoir l’y admirer sous toutes les coutures. Très active sur les réseaux sociaux, ce sera sans doutes là qu’elle annoncera ses prochains projets. Des projets que ses fans attendent de pieds fermes et avec impatience.