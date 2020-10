Esther Acebo (Casa de Papel) enlève le haut, on peut tout voir ! pour le plus grand Kiff des internautes

Esther Acebo: Tout récemment, sur Instagram, la star de La Casa de Papel a partagé avec ses fans un joli cliché d’elle où elle apparaît sans vêtements, entrain de dormir. Voyez vous-même.

Les internautes fans de la dernière photo d’Esther Acebo

Tout en profitant de sa carrière professionnelle à la hausse grâce à sa grande performance dans la série Netflix “La Casa de Papel“, Esther Acebo éblouit ses fans sur ses réseaux sociaux avec ses incroyables photographies où on la voit poser ou montrer une partie de sa vie intime. C’était encore le cas ce mardi 13 octobre puisque l’actrice a choisi de poster une sublime photo d’elle en noir et blanc. Sur le cliché, on peut la voir Uallongée sur le ventre, le soleil lui tapant dans le dos comme si elle s’apprêtait à dormir. La légende vient confirmer ce que l’on voit : “Mardi 13 2020. Je veux seulement une sieste“.

Et évidemment, comme toujours, Esther Acebo a reçu des centaines de messages en-dessous de sa publication. En effet, ses followers ont pris le temps d’exprimer leurs louanges pour la beauté naturelle de l’actrice. On peut le dire, la star de la Casa de Papel sait faire monter la température sur les réseaux sociaux. A chaque fois qu’elle partage des photos/vidéos d’elles, elle fait un carton.

Esther, une grande fan de sport

Amatrice de sport, Esther Acebo a notamment étudié l’activité physique et les sciences du sport. Malgré ses connaissances, la jeune actrice bénéficie des conseils et de l’aide de l’un des entraîneurs les plus demandés d’Espagne : Miguel Lordán. Ainsi, depuis quelques années, la star de la Casa de Papel se rend au centre de formation Lordán, où on peut la voir effectuer des entraînements tous plus intenses les uns que les autres. C’est notamment le cas avec cette routine, centrée sur des exercices de renforcement des bras, aidés par un ballon ou des poids légers, des planches ou encore des tractions.

Grâce à sa notoriété grandissante, Esther Acebo a pu découvrir la grosse mode du moment. En effet, chez les célébrités, beaucoup souhaitent essayer les exercices difficiles sur le coussin Waff. Qu’est-ce que c’est ? Un coussin d’air ergonomique ultra résistant issu de la technologie 3D qui permet de se détendre et de tonifier son corps. Pour cela, il faut maintenir la position accroupie tout en effectuant des mouvements alternés des jambes. Presque rien donc ! Outre le sport, la star de la Casa de Papel est une passionnée de yoga , une pratique qu’elle pratique tous les jours et qui fait déjà partie de son style de vie.