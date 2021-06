Euro : la folie des paris sportifs !

L’essor des paris sportifs

A la terrasse d’un café situé dans le centre de Lyon, Frédéric, un informaticien de 28 ans est attablé avec ses amis. Ils regardent avec la passion la rencontre du soir. Comme tous les fans de football, ils n’hésitent pas à commenter les actions et hurler à chaque but. Le football a vraiment une dimension tragique avec des retournements de situations incroyables.

Sur ce match, Frédéric a misé 50 euros sur l’une des deux équipes. Ainsi, il vibre beaucoup plus quand il y a des occasions de but. Il vit la rencontre de manière très intense. Ces derniers mois les sites de paris sportifs ont connu un énorme essor. Avec la reprise des différents championnats et la compétition qui réunit les meilleures équipes de la planète, les ouvertures de comptes se sont multipliées.

« J’ai ouvert mon compte il y a deux mois et je mise plusieurs fois par semaine et je prends beaucoup de plaisir », explique Frédéric. Comme lui des milliers de jeunes et de moins jeunes ont pris cette habitude. Il faut tout de même faire attention aux risques d’addiction. D’ailleurs, ces paris sont interdits aux moins de 18 ans.

Le casino en ligne explose

En Europe, la réglementation sur le casino en ligne est très variable d’un pays à l’autre. En France, par exemple, il n’est pas autorisé sur les plateformes de casinos virtuels. Il existe de nombreux acteurs sur ce marché en plein essor. Les casinos en ligne fonctionnent beaucoup au Canada.

Chaque site essaye de proposer les jeux les plus attractifs. Pour cela, ils travaillent avec les meilleurs studios pour avoir les jeux les originaux. La plupart des établissements virtuels proposent des bonus de bienvenue pour faire en sorte d’attirer le plus de joueurs possibles. Sur ces sites, on trouve des machines à sous mais aussi de la roulette. Il existe aussi une offre de Live Casino avec des vrais croupiers.

Des interactions ont lieu. L’expérience de jeu est vraiment très qualitative. De plus en plus de joueurs décident de jouer depuis des appareils mobiles. De nombreux sites proposent des revues. C’est-à-dire que des journalistes spécialisés analysent les différentes plateformes et mettent en avant les points positifs et les points négatifs. Sur le lien vous pourrez avoir un petit exemple https://www.critiquejeu.com/casino-en-ligne-canada/. Les casinos en ligne du Canada sont passés en revue.

Le poker a la cote

Depuis l’âge d’or du poker dans les années 2000, on n’avait pas vu un tel engouement. Les sites de poker en ligne ont enregistré des records de fréquentation en 2020. La raison ? Le confinement ! Pendant cette période ou l’économie était à l’arrêt. Les différents opérateurs comme Winamax ou PokerStars ont profité de l’arrivée de ces joueurs. Les tournois privés et les formats Sit & Go Jackpot ont cartonné.

A partir de la fin du mois de septembre, les World Series of Poker, la plus prestigieuse compétition de poker au monde va débuter et les meilleurs joueurs de la planète devrait faire le déplacement. 88 bracelets vont être mis en jeu. Cela va être une grande fête du poker.