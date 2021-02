Eurovision 2021: Tout ce que vous devez savoir sur la prochaine édition du concours! Lieu, Date et Qui?

Alors que l’on sait désormais qui représentera la France à l’Eurovision, la rédaction de LD People va tout vous dire sur la prochaine éditions du concours. Date, lieu, vous saurez désormais tout en lisant l’article.

Barbara Pravi représentera la France à l’Eurovision

On sait désormais qui va représenter la France à l’Eurovision 2021. En effet, après l’Eurovision France, c’est vous qui décidez, diffusé samedi soir sur France 2, c’est la chanteuse Barbara Pravi qui défendra le drapeau tricolore à Rotterdam le 22 mai prochain. La chanteuse de 27 ans, qui interprétera « Voilà » n’en revient toujours pas : « C’est génial, c’est magnifique, je suis super heureuse, mais j’ai du mal à réaliser ».

Eurovision 2021 : qui est Barbara Pravi, qui va représenter la France ?

Chanteuse professionnelle, Barbara Pravi avait assuré il y a trois ans la première partie de concerts de Florent Pagny. La jeune femme a également écrit pour des artistes comme : Julie Zenatti ou encore Yannick Noah. Mais elle a également l’habitude de l’eurovision, puisqu’elle a également écrit les deux dernières chansons défendus par la France à l’Eurovision Junior. D’ailleurs, Valentina avait remporté le concours il y a quelques mois. Espérons que ce soit pareil pour elle.

Barbara Pravi, la nouvelle Piaf ?

Si elle n’a débuté qu’il y a 6ans sa carrière de chanteuse, Barbara Pravi est déjà comparé à Edith Piaf. D’ailleurs, elle le sait et ça la ravit : « Je la comprends, la comparaison. Je suis toute petite, on a quelque de chose de commun dans la coupe de cheveux, et je pense que ça tient au fait que je suis assez mince, assez frêle, et que j’ai une voix qui porte beaucoup« . Et justement, la chanson Voilà, puise ses influences dans la chanson française « classique » : « C’est tout ce que j’écoute, la chanson française classique. C’est une grâce de pouvoir représenter la France avec une chanson comme celle-là« .

En plus d’être une chanteuse authentique, Barbara Pravi est aussi une artiste engagée dans les violences faites aux femmes. Il faut dire que son expérience personnelle joue dans ce combat acharné : « Je raconte essentiellement des choses que j’ai vécu […] Mon copain me tapait quand j’étais jeune« . Une petite brune, classique et féministe, dans la lignée de Piaff… Qui de mieux pour représenter la France ? Une chose est certaine, la rédaction de LD People est derrière elle et espère la voir succéder à Marie Myriam.