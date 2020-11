Eva Ducci (10 Couples Parfaits) et Gims: Une liaison secrète ? elle témoigne sur la nature de leur “relation”

Eva Ducci est l’une des candidates phares de 10 Couples Parfaits. Elle était invitée par Sam Zirah pour une vidéo confidence comme il sait les faire. Le Youtubeur invite donc Eva Ducci à s’exprimer sur les rumeurs qui étaient dans tous les esprits, celles qui imaginaient la jeune femme en couple avec Gims. Car, comme Kelly Vedovelli, elle a tourné dans un clip du rappeur. Mais leur entente n’était pas que professionnel et cela a fait jaser ! La belle Eva Ducci revient alors sur la “relation” qu’elle entretenait avec Gims et va balayer les rumeurs pour de bon.

Eva Ducci s’explique sur sa collaboration avec Gims

Eva Ducci rencontre Gims dans une boîte de nuit, en Corse. Il la repère rapidement et lui demande si elle serait prête à tourner dans l’un de ses clips. La jeune femme est enchantée de cette proposition. Car avant de se retrouver dans 10 Couples Parfaits, elle suit une formation d’actrice aux Cours Florent et est aussi modèle pour les photographes. Elle avait donc l’habitude de tourner pour des clips. Sa rencontre avec Gims se fait naturellement et elle ne cache pas le trouver “gentil”, “simple” et “drôle”. Mais rapidement, les langues se délient autour de leur rencontre. Car il est difficile pour les fans d’Eva Ducci d’imaginer que cette entente, entre le chanteur et elle, ne puisse être que professionnelle.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Eva Ducci 🍭10couplesparfaits4💕 (@evaducci)

En effet, Eva Ducci s’installe à la table de Gims dans la boîte de nuit et très vite c’est toute la Corse qui se fait des films. Aussi, la jeune femme explique à Sam Zirah qu’après le tournage du clip, elle a préféré couper court aux rumeurs en coupant les ponts avec le rappeur. Pour leurs vies personnelles respectives, cela était en effet beaucoup plus simple de choisir de ne plus garder contact.

Un choix radical pour stopper les rumeurs

Heureuse d’avoir rencontré la star et d’avoir tourné dans l’un de ses clips, Miami Vice, elle ne regrette pas pour autant d’avoir couper les ponts. En effet, les rumeurs sur une liaison entre eux étaient pesantes. Pour Eva Ducci comme pour Gims, ce genre de publicité n’est pas forcément facile à gérer. Et si ils avaient continué d’être des amis ou même seulement d’avoir une relation de travail, les rumeurs auraient persisté. Le clip de Gims, Miami Vice, remonte pourtant au mois d’avril 2019. Sam Zirah est étonné que les choses n’aient pas pu se passer autrement. Mais il comprend complètement le choix de la jeune femme, qu’il trouve d’ailleurs tout à son honneur.

Eva Ducci aura d’autres occasions de rencontrer des célébrités de la chanson. De plus en plus populaire suite à son engagement dans 10 Couple Parfaits, elle est en route vers la notoriété. Avec 153 000 abonnés sur son compte Instagram, l’aventure de la jeune femme ne fait que commencer. D’après un extrait de la vidéo de Sam Zirah, elle pourrait peut-être même se lancer dans la chanson ?