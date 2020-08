Eva Longoria ose poser sans vêtements, dans une position inédite et drôle ! (PHOTO)

Eva Longoria est une actrice américaine. Si vous la connaissez bien, vous savez qu’elle est aussi productrice, scénariste, réalisatrice et mannequin. Sinon, vous l’avez certainement déjà vu dans Desperate Housewives, dans le rôle de Gabrielle Solis. Sur Instagram, la star américaine compte près de 8 millions de fans. Mais ce qui attire leur attention dernièrement c’est justement une des photos publiées par Eva Longoria. La belle prend la pose les pieds dans l’eau, dans son deux pièces. Découvre la position étrange qu’elle a choisi pour cette photo.

Eva Longoria épate ses fans dans une position qui demande beaucoup de souplesse

Eva Longoria est réputée pour être une très belle femme. À 45 ans, elle n’a rien perdu de sa superbe et continue de faire tourner les têtes. Profitant encore de ses vacances, elle apparaît en deux pièces dans de nombreux clichés. Ses fans sont ravis de pouvoir l’admirer ainsi. Mais également de constater qu’elle passe d’excellents moments en vacances. C’est à croire qu’Eva Longoria ne prend plus le temps de s’habiller pendant les vacances d’été. Elle va néanmoins s’essayer à porter divers deux pièces, tous plus beaux et élégants les uns que les autres.

C’est pourtant une photo bien particulière qui va retenir l’attention de ses abonnés. Une photo dans laquelle Eva Longoria adopte une position surprenante.

Voir cette publication sur Instagram Starting the week with a Zen state of mind 🧘🏻‍♀️ Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria) le 24 Août 2020 à 8 :57 PDT

Il s’agit d’une position de yoga. Tenue sur une seule jambe, Eva Longoria se penche en avant et remonte son autre jambe. Un bras tendu devant et l’autre derrière elle, elle attrape sa jambe levée avec l’un de ses bras. Elle porte un maillot rose, une pièce et asymétrique. En effet, la bretelle de son deux pièces ne se trouve que d’un seul côté. Certains des messages de ses fans dans les commentaires n’hésiteront pas à la comparer, avec humour, à un flamand rose. Mais dans la majorité, les messages des ses abonnés reconnaissent la pratique du yoga et la saluent avec un “Namasté”. Et tous n’ont d’yeux que pour sa beauté, les messages abondent pour lui faire savoir comme elle est belle, ravissante, épatante ou encore époustouflante.

Le compte Instagram de la star américaine grouille de pépites

Eva Longoria partage des instants de vie avec ses fans sur son comte Instagram. Des moments en famille, entre amis, de détente ou des soirées mondaines. Elle est capable de s’afficher sans maquillage sans que ses abonnés le lui reprochent. Eva Longoria peut également librement se montrer engagée pour des causes qui lui tiennent à cœur. Mais il faut bien avouer que l’été il s’agit surtout d’un défilé de deux pièces. Et surtout, que ce ne sont pas ses abonnés qui vont y trouver quelque chose à redire.

Voir cette publication sur Instagram Let’s jump into Monday like……. Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria) le 10 Août 2020 à 9 :00 PDT

Eva Longoria est une très belle actrice que ses fans ne se lassent pas d’admirer. Elle partage peut-être plusieurs images similaires pendant ses vacances mais elle fait toujours l’effort de surprendre ses fans, à l’instar de ces deux publications que nous vous présentons dans cet article.