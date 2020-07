Eva Longoria s’affiche avec un bikini incroyable, enflamme et impressionne les réseaux sociaux !

Eva Longoria est l’une des actrices les plus populaires au monde. L’ex-compagne de Tony Parker vient de fêter ses 45 ans. Ce qui est clair est que la comédienne reste sublime, même avec les années qui passent. Elle garde une silhouette de rêve. Ainsi, le 18 juillet dernier, elle a posté une superbe photo sur Instagram pour la plus grande joie de ses fans qui sont très nombreux.

Les fans de série ne pourront jamais oublier « Desperate Housewife ». Parmi les protagonistes de cette série culte on trouvait Eva Longoria qui jouait le rôle de Gabarielle Solis. Ce personnage a marqué les téléspectateurs. Il faut dire que la femme qu’interprétait Eva Longoria avait un caractère bien trempé. Pendant de nombreuses années, elle a ravi les fans de la série avec ce rôle qui a marqué les esprits. Encore aujourd’hui, cette série reste très regardée. C’est devenu culte pour toute une génération.

L’ex-compagne de Tony Parker fait le buzz

Pendant plusieurs années, Eva Longoria a partagé la vie du célèbre basketteur français Tony Parker. Cette relation était très médiatisée. On pouvait voir le couple à de nombreuses soirées mondaines. Ils étaient aussi très suivis par de nombreux photographes dès qu’ils sortaient dans la rue. Une relation avec une forte pression. Les deux stars se sont finalement séparées. Une rupture qui a aussi été énormément médiatisée. Eva Longoria est aujourd’hui une mère heureuse d’un garçon nommé Santiago. Elle est comblée.

« Mon beau petit garçon a 2 ans actuellement ! C’est arrivé si rapidement ! Mon petit ange, mon sublime enfant, que Dieu te protège maintenant et pour toujours ! J’ai énormément de chance d’être ta mère et j’essayerai toujours de faire de mon maximum pour toi et pour ce monde. Pour que tu sois en sécurité dans l’avenir ! Je t’aime tant ! Je t’aime, mon amour de ma vie », indiquait-elle sur le réseaux social Instagram il y a quelques semaines. Néanmoins, elle continue aussi son activité à la télévision et quelques séances photos. Chacune de ses publications sur Instagram fait le buzz. Il faut dire que la quarantenaire compte près de 8 millions d’abonnés sur son compte Instagram.

Une silhouette de rêve

Les fans de l’actrice admirent vraiment la silhouette de rêve qu’elle affiche. Le 18 juillet dernier, elle a posté un cliché qui n’a laissé personne indifférent. Elle dévoile un corps qui reste sublime malgré le temps qui passe. L’actrice porte un maillot de bain noir avec un très joli chapeau. Elle s’est prise en photo dans un décor de rêve.

Elle doit certainement être dans un hôtel de luxe dont la nuit coûte plusieurs milliers de dollars. On distingue une piscine et la plage en arrière-plan. Elle se fait vraiment plaisir. Il faut dire que la comédienne a accumulé de grosses sommes d’argent quand elle jouait dans la série Desperate Housewife. Aujourd’hui, elle en profite à plein et fait partager ça à ses admirateurs.