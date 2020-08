Eva Longoria : une photo d’elle sans ses vêtements, choque totalement les internautes !

La star américaine Eva Longoria a véritablement subjugué ses followers, grâce à une photo postée il y a quelques jours sur son compte Instagram où elle apparaît tout simplement resplendissante. À 45 ans, la star de Desperate Housewives, crève l’écran dans un splendide maillot, deux pièces, vert qui laisse apparaître son corps parfait. Un cliché abondamment commenté par ses fans qui semblent véritablement sous le charme.

Voir cette publication sur Instagram Green with envy 🍃 Une publication partagée par Eva Longoria Baston (@evalongoria) le 31 Juil. 2020 à 9 :03 PDT

Si elle se montrait plus discrète ces derniers mois, c’est parce qu’il y a deux ans, elle a enfin connu le bonheur d’être maman après de nombreuses tentatives infructueuses. L’actrice avait donc pris la décision de se mettre en retrait pour se consacrer à l’éducation de son enfant. L’ex-femme du célèbre basketteur Tony Parker, aujourd’hui remariée, paraît plus en forme que jamais. Il y a peu de temps, elle revenait sur son histoire avec un des plus célèbres sportifs français pour expliquer ce qu’elle avait ressenti » Il y a 10 ans, je n’aurais pas pu endosser ce rôle.

J’avais le sentiment de ne pas être aboutie. C’est déchirant ! C’est décevant parce que j’avais une identité, j’étais Madame Parker et une épouse ! Et quand on vous enlève ça, ça vous dit : qui suis-je ? C’était dur ! Tony n’est pas une mauvaise personne, il voulait quelque chose d’autre et je ne peux pas le haïr pour ça. Je ne parlerai jamais publiquement de ce qui s’est passé, des raisons de notre divorce parce que je l’aime « .

Une séparation qui visiblement a été très difficile pour Eva Longoria, mais qu’elle arrive aujourd’hui à comprendre. Visiblement, son ex-mari avait d’autres besoins et il était parti vers d’autres horizons. Il s’était d’ailleurs remarié en 2014 avec une journaliste française, Axelle Francine avec laquelle il aura eu deux enfants. Mais il y a quelques jours, le lundi 3 août, Tony Parker avait communiqué sur Twitter pour annoncer son divorce après 6 ans de mariage. Une information qu’Eva Longoria n’aura certainement pas dû manquer !

L’interprète de Gabrielle Solis, semble vivre le parfait amour avec le nouvel homme de sa vie qui lui a donné un fils prénommé Santiago, âgé de deux ans aujourd’hui. Apparemment apaisée, Eva Longoria revient sur les réseaux sociaux en force avec une photo sur laquelle elle apparaît tout simplement éclatante. » Tu es magnifique « , » Trop belle « , » Renversante « , » Tu es torride » étaient le genre de commentaires que l’on pouvait retrouver sous la publication de la star.

Et si elle apparaît si radieuse, c’est notamment grâce à son nouveau rôle de mère pour lequel elle s’est battue durant de longues années sans jamais parvenir à y arriver. Aujourd’hui, son fils semble être la chose la plus importante pour Eva, et elle lui fait une véritable déclaration d’amour : » Mon beau petit garçon a deux ans aujourd’hui. C’est arrivé si vite. Mon petit ange, mon magnifique enfant ! Que Dieu te bénisse maintenant et toujours. J’ai tellement de chance d’être ta maman et je m’efforcerai toujours de faire de mon mieux pour toi et pour ce monde. Pour que tu sois en sécurité dans le futur. Je t’aime. Je t’aime, amour de ma vie ! »

Ce sera donc bien une nouvelle vie qui a commencé pour l’interprète phare de Desperate Housewives qui semble aujourd’hui apaisée après des années compliquées et un divorce douloureux. En pleine force de l’âge, Eva Longoria prouve avec cette dernière photo qu’elle n’a rien perdu de ses belles formes et de sa légendaire sensualité. Une publication qui aura mis le feu sur la toile, pour la star qui s’affiche sans complexe, et avec ce corps de rêve n’a rien à envier aux jeunes femmes de vingt ans !