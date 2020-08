Évelyne Dhéliat « abusée » à son domicile? Les déclarations « choc » !

Évelyne Dhéliat fait la Une de plusieurs journaux en ligne. Tous parlent d’un abus qu’Évelyne aurait subit depuis chez elle. Mais de quoi s’agit-il ? Aucune précision n’est malheureusement donnée, dans aucuns des articles. Par contre, ils citent tous le journal Ici France comme étant le premier auteur de ces propos.

Évelyne Dhéliat est victime d’un abus ?

Évelyne Dhéliat aurait alors été abusée. Mais par quoi ? Par qui ? Comment et pourquoi ? Aucune réponse n’est disponible sur le sujet. Le titre était-il là seulement pour provoquer des ventes ? C’est malheureusement fort possible. En tout cas, nous ne pouvions pas laisser passer une telle information. Évelyne Dhéliat tient une grande place dans le cœur des français et il est impensable de rester indifférent en lisant ce genre de titre à son sujet.

Elle qui a traversé tant d’épreuves dans sa vie, et qui s’est battue comme une lionne pour arriver là où elle est. Évelyne Dhéliat ne suscite par que de la sympathie à son égard. Elle inspire également du respect et du courage. Car tout n’a pas été si simple dans le vie d’Évelyne. La présentatrice météo s’est démenée contre un cancer qui a bien failli avoir raison d’elle. Pour se soigner, elle s’est absenter pendant plusieurs mois des plateaux et des bureaux de TF1. Son absence n’a pas manqué d’inquiéter les fans d’Évelyne Dhéliat. Tous n’avaient qu’une envie, qu’elle revienne en pleine forme.

Les fans d’Évelyne Dhéliat sont des milliers

Et les vœux de ses fans ont été exaucés. Puisqu’Évelyne Dhéliat est de retour et n’a rien perdu de ses aptitudes professionnelles ni de sa bonne humeur ou de son sourire. Son élégance également est souvent soulignée par ses fans. Car Évelyne fait des choix vestimentaires impressionnants de classe et de goût. Comme la fois où elle portait un ensemble de costume bleu marine assorti d’un cravate fine.

Quelle classe Evelyne Dhéliat !

Le courage d’Évelyne Dhéliat se constate également dans sa carrière. En effet, la présentatrice météo dont tout le monde est fan a déjà 72 ans. Et elle a plus de cinquante années de carrière derrière elle. Toujours sur TF1, elle possède le plus ancien contrat de la chaîne. Car Évelyne Dhéliat n’a que 17 ans lorsqu’elle fait ses premiers pas à la télévision. Elle commence en tant que speakerine avant d’être animatrice puis de se consacrer à la météo. Et dans ce dernier domaine, elle ne se contente pas de faire de l’animation lors des JT. Non, Évelyne Dhéliat devient rien de moins que la directrice du service météo de TF1. Et non seulement de TF1 mais aussi de LCI quelques années plus tard.

Évelyne Dhéliat est une personne méritante et combative

Évelyne Dhéliat ne lâche rien pour conquérir son avenir. Les épreuves s’enchaînent et ne lui rendent pas la tâche facile mais Évelyne Dhéliat reste déterminée à atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés. Même la crise sanitaire n’a empêcher la miss météo, directrice des services associés, de veni travailler. Lors d’un entrevu avec Télé Star, elle explique d’ailleurs que l’immeuble de la chaîne est très sécurisé. Les mesures de distanciation sociale et les efforts pour éviter les contagions ne sont pas prises à la légère. Évelyne aurait pu choisir de rester confinée chez elle. D’autant que son récent cancer et son âge avancé la mette dans la catégorie des personnes fragiles face au virus. Mais elle a préféré prendre le terreau par les cornes.

Evelyne Dhéliat raconte donc aux journalistes de Télé Star qu’avant de mettre un pied dans l’immeuble de TF1, des personnes sont là pour contrôler qu’elle puisse rentrer. Elles prennent sa température notamment et lui distribue deux masques pour la journée. C’est ainsi pour toutes les personnes habilité à se rendre aux bureaux de TF1. De plus, les équipes techniques sont réduites afin de ne pas faire travailler trop de monde sur un même plateau. La distance en are deux personnes doit être supérieur à un mètre pour ne pas risquer d’échanges de microbes. Et pour ce faire, les équipes ont du être drastiquement réduites, faute de pouvoir pousser les murs des plateaux.

La peur ne freine pas, et ne freinera jamais, Évelyne, quoi qu’il arrive

Pour revenir au genre d’abus dont a pu être victime Évelyne Dhéliat, tout reste possible. Mais avec ce genre de rumeur sans fondements, il y a plus de chance qu’il s’agisse d’un tout petit rien monté en épingle pour créer un titre choc et accrocheur. Et si ce n’est pas le cas, les jours prochains nous diront certainement de quoi Évelyne Dhéliat est abusée. En attendant, nous pouvons nous rassurant en constatant le parcours éclatant de cette grande dame de la télévision. En effet, Évelyne Dhéliat a traversé de nombreuses épreuves la tête haute. Rien n’a pu arrêter l’ascension de notre miss météo préférée.

Dans sa vie privée ou dans sa vie professionnelle, Évelyne Dhéliat ne recule pas devant les obstacles. Tout comme pendant la crise sanitaire, elle affronte les problèmes de front plutôt que d’attendre patiemment à l’abris qu’ils disparaissent. Sachant cela, nous pouvons être certains que qu’il lui arrive, elle ne perdra pas de temps à s’apitoyer sur son sort.