Évelyne Dhéliat: ce terrifiant combat qu’elle a mené contre le cancer

Évelyne Dhéliat présente la météo depuis 1992 sur TF1. Mais ce n’était pas là sa première apparition à la télévision. En effet, cela fait plus de 50 ans qu’Évelyne Dhéliat crève l’écran. D’abord speakerine, puis miss météo, elle est aujourd’hui à la direction des services de météorologie des chaînes du groupe TF1. Son professionnalisme n’a jamais fait défaut, tout au long de sa carrière. Une carrière qu’elle n’est pas prête d’arrêter. Car à 72 ans, Évelyne Dhéliat admet ne pas encore songer à prendre sa retraite. Pourtant, en 2012, la plus célèbre des miss météo s’est absentée pendant de longs mois. LDpeople vous raconte tout, revenons ensemble sur cette terrible histoire.

En effet, 2012 fut une année délicate pour Évelyne Dhéliat. Elle qui n’a pas l’habitude de s’étaler sur sa vie privée, n’a pas donné les causes de sa longue absence de l’antenne. Elle revenait prendre son poste en septembre cette année-là. Et le public remarquait quelque chose d’étrange avec sa coiffure. Ils avaient l’impression qu’elle portait une perruque. Face aux rumeurs qui fusaient à propos de son absence, TF1 coupa court aux polémiques. La chaîne publia donc un communiqué dans lequel Évelyne Dhélait justifiait enfin son absence. La miss météo le plus connue de France avouait ainsi avoir dû subir une intervention chirurgicale « comme cela arrive à des milliers de femmes » et avait donc l’ordre de prendre du repos pour sa convalescence.

Évelyne Dhéliat parle de son combat pour la vie

C’est avec un tact et une discrétion sans pareille qu’Évelyne Dhélait parlait pour la première fois de son cancer. Elle aurait peut-être préféré garder le secret car sa vie privée, la spécialiste de la météo n’en parle qu’en de très rares occasions. Mais elle a conscience que son discours peut aussi sauver des vies. Suivie par des milliers de personnes au quotidien, Évelyne Dhéliat aura en effet permis à de nombreuses femmes de penser à se faire dépister. Ce genre de cancer est très répandue chez les femmes et malheureusement, il ne touche pas que les autres. Tous les ans ce sont 50 000 nouveaux cas de ce cancer qui touche les femmes. Plus il est dépisté tôt et plus il peut être traité efficacement. Pas de doutes, la parole d’Évelyne Dhéliat a certainement sauvé nombreuses de ses téléspectatrices.

Passer 50 ans, les femmes ont 75% de chances de développer ce cancer. Mais comme Évelyne Dhéliat, elles sont aussi nombreuses à s’en sortir. Celle qui détient encore aujourd’hui le plus ancien CDI chez TF1 s’est battue comme une lionne et a remporté la victoire contre ce satané crabe. Son discours à propos de la maladie a évidement inspiré beaucoup de femmes. LDpeople le concède, c’est d’un courage exemplaire dont elle a fait preuve. Et cette determination, Évelyne Dhéliat la met au profit d’un autre combat à présent. En effet, elle est engagée pour la protection du climat et de l’environnement. Le réchauffement climatique est une réalité qui pourrait être moindre si chacun fait des efforts pour la planète. La célèbre miss météo a même écrit un livre sur le sujet, paru en 2007, C’est bon pour la planète (aux éditions Calmann-Lévy).

Un combat qu’elle mène aussi contre le dérèglement climatique

Après tout, se battre pour la vie c’est aussi se battre pour préserver la planète. Car si elle perd sa vie, nous n’aurons plus d’endroits pour profiter de la notre. C’est aussi pour les générations futures que la miss météo souhaite s’engager. Grand-mère de deux petits-enfants, elle ne souhaite pas que l’avenir de ses petits-fils puissent être terni par les actes de sa propre génération. Grandir dans les années 50 ce n’était effectivement pas grandir avec une conscience écologique. Avec son travail à la météo, Évelyne Dhéliat est au plus près de la situation climatique. Elle ne peut que constater qu’elle se détériore, malheureusement.

Pour éveiller les conscience face à ce phénomène, l’une de ses présentations météo dévoilées une prévision des températures pour 2050. Le scénario alors avancé se retrouve déjà aujourd’hui à bien des égards. Les canicules à répétition durant l’été prouvent ce qu’Évelyne Dhéliat et Météo France prévoyaient, avec de l’avance.

Évelyne Dhélait fait partie du paysage télévisuel depuis tellement longtemps que l’on imagine plus une page météo sans elle. Pourtant, si Jean-Pierre Pernaut a su quitter le JT de 13h, Évelyne Dhélait saura elle aussi un jour quitter l’antenne de TF1. Mais ce n’est pas pour tout de suite ! Malgré un cancer en 2012 et le décès de son mari en 2017, elle réussi à garder le sourire et à le donner à ses téléspectateurs.