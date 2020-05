Evelyne Dhéliat confinement, AVC, elle revient sur les rumeurs sur son état de santé

Evelyne Dhéliat tient une grande place dans le cœur des français. Présentatrice météo sur TF1 depuis de nombreuses années, ces fans courent sur plusieurs générations. Avec le confinement, les rumeurs sur les célébrités se multiplient sur internet. Et Evelyne Dhéliat a fait les frais de l’une d’elle qui la disait atteinte d’un AVC. Un choc pour les fans de la présentatrice qui tentent d’obtenir des informations par tous les moyens. Et Evelyne Dhéliat n’a pas fait la sourde oreille vis à vis des inquiétudes de ses fans. Elle s’exprime dans un interview le 4 mai dernier.

Evelyne Dhéliat, une star du petit écran pour beaucoup de français

Evelyne Dhéliat fait ses premiers pas à la télévision à seulement 17 ans. Et croyez-le ou non, la présentatrice est aujourd’hui âgée de 72 ans. Une longue carrière pour celle qui fait la pluie et le beau temps à la télévision. Fidèle à TF1 depuis ses débuts, elle a pu conquérir le cœur de fans sur plusieurs générations. Son professionnalisme, son style unique et son humour font d’elle une des personnalités favorites des français. Grand-parents, parents et enfants se sont donc sentis très concernés par les rumeurs sur son état de santé. Evelyne Dhéliat aurait subi un AVC et serait au plus mal. C’était sans compter sur la sollicitude de la présentatrice pour ses fans. Elle a effectivement tenu à les rassurer. Lors d’un interview du 4 mai accordé à Télé-Star, Evelyne Dhéliat rassure alors ses fans. Les rumeurs concernant un AVC sont fausses et la présentatrice se porte bien.

Le confinement joue sur le moral de tous

Elle se porte bien mais le confinement commence à peser pour elle aussi. Être enfermé chez soi n’est jamais évident. Le moral peut en prendre un coup lorsque nos habitudes changent si brutalement sans que nous ne puissions rien y faire. De plus, les informations concernant la pandémie tournent en boucle sur les chaînes de télévision et cela accentue notre anxiété. Mais encore une fois, le moral d’acier d’Evelyne Dhéliat peut être salué. En effet, loin de se plaindre de la situation Evelyne Dhéliat est reconnaissante d’avoir la santé. De plus, elle sait trouver du positif dans la situation. Par exemple, elle est heureuse de constater que le confinement se passe au printemps plutôt qu’en hiver.

La météo au service du moral pendant le confinement

En effet, l’experte météo de TF1 connaît bien les français. Au fil de ses années de travail à observer les faits météorologiques elle a pu constater leurs impacts sur le moral. Et au printemps, le moral des français est au beau fixe. Alors qu’en hiver, les déprimes arrivent. Alors Evelyne Dhéliat se réjouit que les mesures de confinement soient appliquées en cette période. La restriction de nos libertés individuelles est assez difficile à vivre comme ça sans que la météo s’en mêle. Et pour le coup, si nous avions été confiné en hiver, nous aurions eu beaucoup plus de mal à tenir le coup.

Voir cette publication sur Instagram En direct des coulisses avec #EvelyneDheliat ! #SaisonGroupeTF1 Une publication partagée par TF1 (@tf1) le 13 Oct. 2015 à 10 :50 PDT

Evelyne Dhéliat ne manque pas d’optimisme et sait le partager autour d’elle

C’est donc avec une bonne santé et un moral à toute épreuve que nous retrouvons Evelyne Dhéliat dans cet interview. Un soulagement pour ses fans. Même si certains qui la connaissent bien ne pouvaient pas croire qu’il en soit autrement. Elle reconnaît néanmoins que le printemps n’est pas non plus la saison idéale pour un confinement. Et puis d’ailleurs, est-ce qu’il y en a vraiment une ? Elle reconnaît donc que le printemps a su jouer avec nos nerfs tout de même. Car l’arrivée des beaux jours nous a été enlevée par le confinement. La tentation d’aller se promener se faisait forcement plus forte lorsque le soleil était de sortie. Mais au moins le soleil était là. Car en hiver c’est à 17 heures qu’il faut lui dire bonsoir. Et cela aurait forcément accentué la baisse de moral de la population.

Toujours pleine de son optimisme légendaire, Evelyne Dhéliat parle de la symbolique du printemps. Synonyme de renaissance, ce dernier peut nous donner espoir pour l’avenir. Car le printemps c’est le retour de la nature, partout et pour plusieurs mois. Les fleurs bourgeonnent, les arbres s’habillent de vert et les oiseaux chantent. De quoi rajouter un peu de gaité dans le cœur des gens. Et nous allons nous aussi pouvoir renaître en quelque sorte lorsque nous pourrons profiter de la levée des mesures de confinement. Il faudra néanmoins faire preuve de vigilance car le virus sera toujours présent. Mais les hôpitaux respirent un peu mieux depuis plusieurs jours et pourront nous soigner si nous attrapons le virus.

Les français peuvent en tout cas compter sur Evelyne Dhéliat pour trouver un peu de soleil quelque soit la météo extérieure. Et même en temps de confinement visiblement. La présentatrice, qui ne fait pas son âge, n’a pas finit de faire parler d’elle finalement. Elle dément donc les rumeurs sur sa santé et rassure ses fans aussi sur la suite des événements. Avoir de l’espoir et de la confiance en l’avenir, il en faut lorsque l’on est présentatrice météo. Elle qui constate jour après jour les dégâts du dérèglement climatique, elle ne baisse pas les bras pour le futur. Et la crise sanitaire n’y change rien !