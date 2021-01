Evelyne Dhéliat: le salaire colossale de la présentatrice météo sur TF1 enfin révélé au grand jour !

Evelyne Dhéliat c’est la présentatrice phare de la météo sur TF1. Depuis 1948 elle est présente à la télévision et accompagne le quotidien des téléspectateurs français. Mais sa grande notoriété ne la rend pas moins discrète. En effet, Evelyne Dhéliat n’est pas du genre à exposer sa vie privée aux yeux de tous. Aussi, il est normal que ses fans se posent des questions. Et la question numéro une pour celle qui détient l’un des plus vieux contrats chez TF1, est bien celle de son salaire. LDPeople revient sur ce sujet épineux dans la suite de cet article.

Evelyne Dhéliat c’est une brillante carrière de plus de 50 ans

Evelyne Dhéliat est une grande professionnelle. Sa carrière fructueuse la conduit à dirigé les services météo de TF1 mais aussi de LCI. Référence dans son domaine, elle est régulièrement félicitée par des prix. Pas étonnant ensuite que l’on puisse imaginer qu’Evelyne Dhéliat touche un salaire faramineux. Avec sa carrière impeccable et son engagement sans faille, elle doit forcément pouvoir se vanter d’une rémunération plus que confortable. Mais la présentatrice de la météo n’est pas du genre à tirer la couverture vers elle.

Au contraire, elle a su, toutes ces années, rester très discrète sur sa vie privée. Tout ce que ses fans connaissent précisément d’elle c’est qu’elle a été mariée pendant 51 ans à Philippe Maraninchi, jusqu’à sa mort le 11 avril 2017. Ils savent également qu’elle est mère et grand-mère de deux petits-enfants. Sa fille, Olivia est née en 1967 et est avocate. Mais voilà tout ce qui transparaît de la vie d’Evelyne Dhéliat. Ça et le fait qu’elle soit engagée pour l’écologie et l’environnement. Car en tant qu’experte météo, elle est au plus près des bouleversements climatiques. Cet intérêt est aussi connu, grâce à son livre, C’est bon pour la planète, paru en 2007.

La salaire de la vedette de la météo fait jaser

La question du salaire d’Evelyne Dhéliat fait couler beaucoup d’encre. D’abord parce que la rémunération des personnalités publiques intrigue les téléspectateurs. Mais aussi parce que parler d’argent est encore assez tabou en France. Ce n’est en effet pas quelque chose de courtois que de demander son salaire à qui que ce soit. Alors, de nombreux médias se sont essayés à deviner ce qu’elle pourrait gagner. LDPeople aussi avait tenté de trouver cette information tenue secrète. Une rumeur importante a couru sur Internet, indiquant que la présentatrice météo touchait jusqu’à 75 millions d’euros en 2017. Mais cette dernière a été démentie par le magazine VSD qui a établi le top 10 des personnalités télévisées les mieux payées. Un top 10 dans lequel Evelyne Dhéliat serait apparue en bonne place si la rumeur était fondée.

Retour à la case départ donc pour trouver les chiffres exacts du salaire d’Evelyne Dhéliat. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’elle gagne très bien sa vie. Directrice du service météo chez TF1, chez LCI et présentatrice depuis chez TF1 depuis 1975, elle a un CV imbattable. Mais ce qui est tout aussi certain c’est que ce n’est pas d’elle que nous apprendrons le montant de sa rémunération.