Evelyne Dhéliat : Le salaire colossale de la présentatrice météo de TF1 dévoilé après plus de 50 ans de carrière !

Alors que son confrère Jean-Pierre Pernaut a récemment quitté la présentation du JT de 13h, de nombreuses personnes spéculent sur le prochain départ d’Evelyne Dhéliat. Dans une récente interview pour Télé Poche, la présentatrice de la météo est revenu sur sa carrière télévisuelle et sur la possibilité de la voir prendre sa retraite. La rédaction de LD People a décidé de vous dire ce qu’elle a dit exactement.

Un salaire de 75 millions d’euros pour présenter la météo ?

Si Evelyne Dhéliat fait partie de l’univers médiatique des français grâce à sa météo, certaines personnes souhaiteraient savoir ce que touche la présentatrice. Récemment, certains journalistes se sont donc penchés sur la question. Et la somme qui revient souvent, c’est un montant de près de 75 millions d’euros. En effet, elle aurait profité de cette somme en 2017, ce qui ferait d’elle l’animatrice météo la mieux payée du monde. Mais est-ce que cette somme mirobolante est la vraie somme ? Rien est moins sûr. Cette fausse rumeur est rapidement et facilement démentie.

C’est notamment le magazine VSD qui a vite remis les choses dans son contexte en dévoilant les 10 personnalités les mieux payées à la télévision. Aucune trace d’Evelyne Dhéliat, qui devrait pourtant y être si les 75 millions d’euros étaient une somme réelle. En tête de ce classement, on y retrouve pourtant Cyril Hanouna, grâce à sa société, avec un chiffre d’affaire qui s’élève à 50 millions d’euros par an. Comme vous le comprenez donc, bien qu’il soit impossible de vous dire ce que gagne la présentatrice de la météo, la somme semble bel et bien à des années lumières des 75 millions d’euros annoncés.

Evelyne Dhéliat prête à quitter la météo de TF1 ?

Alors qu’elle présente la météo depuis près de 30ans, Evelyne Dhéliat fait partie des figures emblématiques du paysage télévisuel français. Mais est-ce qu’elle souhaite continuer encore ? C’est la question que lui a posé un journaliste de Télé Poche. Et pour le moins qu’on puisse dire, c’est que la présentatrice est encore motivée : « Mon choix, pour le moment, c’est de rester. Ça ne dépend pas que de moi, bien sûr. Ça dépend aussi de la direction et des téléspectateurs. Pour l’instant, ça se passe bien. Je suis très heureuse dans ce que je fais et je n’ai pas prévu de quitter l’antenne » a-t-elle notamment déclaré.

Et si un jour elle venait à partir, les téléspectateurs pourront peut-être voir la descendance de la présentatrice à l’écran. En effet, dans cette même interview pour Télé Poche, Evelyne Dhéliat a notamment déclaré que ses petits fils souhaiteraient un jour prendre la relève : « Mes petits-fils sont très intéressés par mon métier. Ils se sont familiarisés avec le fond vert et les coulisses. Il y en a un qui est plus intéressé par le graphisme, l’autre par le studio ». Peut-être que nous allons bientôt voir la relève à l’écran. Un peu de patience.

Evelyne Dhéliat explique pourquoi elle voulait rester à l’antenne pendant le confinement

Lorsque Evelyne Dhéliat parle de sa carrière, elle pense surtout à de la chance. Selon elle, elle était là au bon moment, et elle a eu de la chance que la mayonnaise prenne de suite : « Ma carrière repose surtout sur la chance d’avoir été là au bon moment. Je n’ai jamais pris la place de quelqu’un. Cela a été une succession de coups de chance, et l’attachement du public a fait le reste. Mais si, à mes débuts, on m’avait dit qu’en 2021, je serais toujours à l’antenne, j’aurais réagi comme la marmotte de la pub : ‘Mais bien sûr ! ».Pour garder cette proximité avec les gens, Evelyne Dhéliat avait même pris la décision de rester à l’antenne pendant le confinement.

Toujours pour les biens de son interview pour Télé Poche, elle a notamment expliqué pourquoi elle avait pris ce choix : « On était très peu nombreux à TF1 et extrêmement protégés. On prenait notre température avant d’entrer dans le parking. Il y avait du gel hydroalcoolique partout (…) Ce qui était impressionnant, c’étaient les courriers des téléspectateurs me remerciant d’avoir été présente, un peu comme un repère alors qu’ils ne pouvaient plus voir leur famille et leurs amis. J’étais contente de pouvoir les rassurer par ma présence ». La rédaction de LD People espère en tout cas qu’elle restera encore à l’antenne pendant quelques années.