Evelyne Dhéliat: sa santé en danger, son système immunitaire est très faible

Evelyne Dhéliat continue de travailler malgré la pandémie actuelle. Mais elle n’est pas très rassurée. En effet, de part son âge et les ennuis de santé qu’elle a connu, Evelyne Dhéliat est une proie idéale pour le virus qui fait rage. Le monde entier est confronté à l’épidémie de Covid-19 et a du mal à s’en remettre. Que ce soit au niveau individuel ou à celui des États, le monde entier est forcé de s’adapter à la crise sanitaire. Le confinement s’applique presque partout, et en France seules les personnes qui peuvent faire du télétravail sont invitées à rester chez elles. Evelyne Dhéliat a fait le choix de continuer à se rendre en plateau pour présenter la météo sur TF1, mais à quel prix ?

Evelyne Dhéliat vit dans une angoisse constante à cause de la pandémie

La présentatrice phare de la météo sur TF1 vit dans l’angoisse. Evelyne Dhéliat est concernée de près par la pandémie. Car les personnes les plus susceptibles de ne pas survivre au virus sont celles qui se trouvent dans sa tranche d’âge. Aussi, quelque soit l’âge, les personnes qui ont déjà eu des maladies affectants, de près ou de loin, le système immunitaire sont menacées de perdre la vie. Vous devez savoir que la belle Evelyne Dhéliat a déjà 70 ans. Même si elle ne fait pas son âge, la journaliste de TF1 fait donc partie des personnes lus fragiles. De plus, elle a déjà eu à combattre un cancer, ce qui rajoute aux risques d’aggravation rapide du virus si elle le contracte.

Une ambiance pour le moins angoissante pour la présentatrice. Car elle se rend à son travail dès que cela est demandé. C’este un choix qu’elle a fait mais qui n’est pas sans conséquences. Evelyne Dhéliat sait qu’elle prend des risques et même si sa santé est au mieux, c’est son mental qui en prend un coup.

La peur n’est pas une façon de vivre mais parfois, nous n’avons pas le choix

En effet, il est très difficile de vivre en permanence dans la peur. Mais sans cette peur, elle relâcherait sa vigilance et cela pourrait lui coûter la vie. Comme pour tout un chacun, sortir de chez soi comporte des risques qu’il ne faut pas minimiser. Le virus est présent sur les surfaces et parfois dans l’air. Car il se déplace grâce aux gouttelettes de postillons de salive des individus. Ces gouttelettes peuvent rester à l’air libre en suspension pendant une vingtaine de minutes. De plus, sans port du masque, ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des surfaces, sur les mains, sur les vêtements. Ainsi, se laver régulièrement les mains devient vital.

Evelyne Dhéliat a conscience de tous ces paramètres. Mais cela ne les rend pas moins angoissants. Car les avoir tous en tête en permanence est essentiel pour la santé et la sécurité, de soi et des autres. Mais c’est aussi ne penser qu’à ça, tout le temps. Et cela peut jouer sur le moral. Vivre dans la peur n’est pas idéal pour se sentir bien au quotidien. Cela peut en effet avoir de lourdes conséquences psychologiques.

La présentatrice météo de TF1 tente de reprendre le dessus

Evelyne Dhéliat s’entretient avec les journalistes de France Dimanche le 7 mai dernier. Elle raconte alors vivre dans cette peur constante. Chez elle aussi, Evelyne Dhéliat fait attention à ce que le virus ne s’invite pas. Ainsi, elle confie aux journalistes ne jamais avoir eu un environnement aussi propre à son domicile. Entre le tri et le ménage, le présentatrice météo a du trouver des choses à faire pour s’occuper pendant le confinement. Mais c’est aussi une façon de faire place nette pour éviter de voir le virus s’immiscer dans son intimité. Selon France Dimanche, Evelyne Dhéliat tente de garder le contrôle.

La crise sanitaire nous met tous dans des situations que nous n’avions jamais envisagé. Devoir s’adapter dans un temps si court a mis de nombreuses personnes en difficulté. Mais Evelyne Dhéliat est une battante. Si elle n’a pas laissé le cancer l’emporter, elle ne laissera pas le Covid-19 le faire non plus. Par contre, elle ne peut pas tout avoir sous son contrôle. Et la maladie reste un ennemi invisible. De ce fait, l’angoisse est permanente et difficile à gérer. Faire en sorte de s’occuper l’esprit à faire des tris et du ménage serait également une façon de garder le contrôle dans une situation où nous en avons si peu. Cette sensation de maîtrise rassure et permet de garder confiance même lorsque tous les paramètres ont soumis au doute.

La pandémie reste une épreuve pour tous

Encore un peu d’adaptation sera nécessaire à tous afin de réussir à vivre avec cette peur. Car la peur reste nécessaire pour ne pas baisser notre garde. Elle est dangereuse pour notre esprit mais nous pouvons nous y accommoder si nous savons qu’il en va de notre santé à tous. Evelyne Dhéliat sait bien que seul le temps pourra alors changer les choses. Les informations sur le virus arrivent au jour le jour. Même la science se retrouve devant une situation inédite et doit prendre le temps d’étudier le phénomène avant de nous faire part de ce qu’elle apprend. Alors, comme Evelyne Dhéliat, nous devrons reprendre notre vie en y intégrant des paramètres sanitaires essentiels. Et petit à petit, ces gestes barrières nouveaux deviendront des réflexes. lorsque nous serons capables de les mettre en œuvre sans même y penser, notre esprit se sentira certainement plus libéré qu’il ne l’est aujourd’hui.

L’épreuve d’Evelyne Dhéliat est une épreuve que nous allons tous devoir traverser pour ne pas rester confiné jusqu’à ce qu’un vaccin soit trouvé. Car cela pourrait prendre plusieurs mois. Et qui sait les effets d’un si long confinement sur l’esprit de la population ? Même si la peur est ales aussi néfaste, il vaut mieux la vivre en prenant en main notre avenir plutôt que de la subir enfermé entre quatre murs, non ? C’est en tout cas ce qu’a choisi de faire Evelyne Dhéliat qui, comme toujours, ne manque pas de courage.