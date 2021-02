Evelyne Dhéliat « TF1 » : la présentatrice météo se prépare-t-elle à partir à la retraite ? Elle dévoile tout !

Evelyne Dhéliat suscite les interrogations des téléspectateurs de TF1. Depuis le départ de Catherine Laborde en 2017 et celui de Jean-Pierre Pernaut récemment, celui d’Évelyne Dhéliat est envisagé. En effet, elle fait partie des plus anciens contrats de TF1. Et surtout, elle est âgée de 72 ans. LDpeople vous informe quant à l’évolution de son discours à propos de la retraite. Mais pour l’heure, la Miss Météo la plus célèbre de la télévision ne semble pas avoir envie d’arrêter de travailler.

Passionnée par son métier, Evelyne Dhéliat est très engagée sur les questions environnementales. Aujourd’hui à la tête du service météo de TF1 et de LCI, l’animatrice et directrice est très avertie sur le réchauffement climatique. Elle conçoit volontiers que le public s’interroge sur son éventuel départ à la retraite. Mais pour elle, ce n’est pas encore un sujet d’actualité. Certes, elle aurait davantage de temps à consacrer à ses petits-enfants. Comme elle le déclare dans une interview pour Télé-Poche, ses petits-fils sont fascinés par les décors en fond vert de leur grand-mère. L’un est plutôt intéressé par le graphisme et l’autre par le travail en studio. Deux domaines qui laissent supposer que le travail d’Evelyne Dhéliat a fait germé des graines dans leurs esprits.

Evelyne Dhéliat est à la télévision depuis plus de 50 ans

Evelyne Dhéliat n’avait pas forcément de plan de carrière en arrivant sur TF1. En effet, quand elle a commencé, c’est la télévision qui est allée à sa rencontre et pas l’inverse. Elle se félicite aussi de n’avoir jamais pris la place de personne. Une façon de dire qu’elle espère que personne n’essaiera de prendre la sienne ? LDpeople le pense peut-être. Car ce qui est certain c’est que c’est sa passion qui mène les rennes dans sa vie. Dès lors, elle continue de travailler et n’envisage pas de quitter TF1 de si tôt. De quoi rassurer nombreux des téléspectateurs de TF1 qui ont déjà à faire avec le remplacement de Jean-Pierre Pernaut au JT de 13h.

Marie-Sophie Lacarrau a pris la relève du journaliste culte après 33 ans de loyaux services. Une tâche qui n’est pas aisée mais qui lui réussi. En effet, elle est plébiscitée par le public pour son travail exemplaire. De plus, la criante de voir le JT de 13h de TF1 se transformer après le départ de Jean-Pierre Pernaut s’est évanouie. Marie-Sophie Lacarrau respecte l’essence de ce JT qui est de mettre en avant les régions et le patrimoine français. Elle était d’ailleurs heureuse de rencontrer Evelyne Dhéliat, garante d’une institution chez TF1 de part ses nombreuses années d’expériences.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Marie-Sophie Lacarrau (@mariesophielacarrau)

Une retraite se prépare mais pas pour tout de suite

Car il est vrai, depuis le départ de Jean-Pierre Pernaut, c’est bien Evelyne Dhéliat qui devient la plus ancienne de la maison. Un titre qu’elle ne met pas pour autant en avant. En effet, ceux qui la connaisse savent que sa discrétion fait partie de son professionnalisme et n’enlève rien à son travail exemplaire. Plébiscitée pour son style et son look impeccable, Evelyne Dhéliat a également des fans qui ne jurent que par son goût vestimentaire. Aussi, elle amuse parfois le publicain se permettant quelques légèretés. Comme lorsqu’elle faisait mine de jongler avec un ballon de foot avant le coupe du monde de football ou qu’elle laissait intervenir Denis Brogniart pour annoncer une nouvelle saison de Koh-Lanta. Mais parfois, c’est avec des sujets plus graves qu’Evelyne Dhéliat s’autorise des « écarts ». Comme lorsqu’elle annonçait des températures catastrophiques pour 2050 dans le cadre d’une campagne pour la prévention du réchauffement climatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TF1 Le JT (@tf1lejt)

Une personnalité engagée et une figure indissociable de TF1

Décidément, LDpeople admet volontiers qu’Evelyne Dhéliat est une personnalité hors nomes. Elle sera bien difficile à remplacer lorsqu’elle décidera de partir à la retraite. Une retraite qu’elle aura bien mérité puisqu’elle continue de travailler avec passion à plus de 72 ans. Pas de doutes, cela sera aussi un coup dur pour ses fans et les téléspectateurs de TF1 dans leur ensemble. Comme avec Jean-Pierre Pernaut, ce sont plusieurs générations qui la regardent tous les jours à la télévision. Evelyne Dhéliat apprécie de lien fort qui l’unit à son public et tant qu’ils ne voudront pas la mettre dehors, elle restera fidèle à son poste le plus longtemps possible. Un engagement qui est tout à son honneur, même si on ne peut que lui souhaiter de pouvoir profiter de sa retraite tôt ou tard.