Evelyne Dhéliat TF1 : révèle son colossale salaire de miss météo après plus 50 ans de télévision !

Évelyne Dhéliat fait partie du paysage audio-visuel français depuis qu’elle a 17 ans. Elle n’a pas tout de suite présenté la météo mais a bien fait ses débuts à la télévision en 1969. Évelyne Dhéliat passe de speakerine à animatrice avant de présenter la météo. Plus de cinquante années de carrière font d’Évelyne Dhéliat une grande professionnelle de la télévision. Un travail qui lui vaut forcément un salaire plus que confortable.

Le travail admirable d’Évelyne Dhéliat devait finir par porter ses fruits

Évelyne Dhéliat peu se vanter d’avoir le plus ancien CDI de la chaîne. En effet, en 1969, elle débute en tant que speakerine pour une filière régionale de TF1. À l’époque, la première chaîne de télévision se nomme l’ORTF. Par la suite, elle est choisie pour aimer plusieurs programmes à partir de 1975. C’est d’abord dans À la bonne heure que le public de toute la France découvre Évelyne. Cinq ans plus tard, elle participe ponctuellement à l’animation des Concours de l’Eurovision de la chanson. Puis, de 1982 à 1988, elle est animatrice d’un autre programme. Toujours chez TF1, il s’agit de La Maison de TF1. Évelyne Dhéliat est alors accompagnée de Jean Lanzi pour l’animation et ils sont rejoints par plusieurs chroniqueurs.

C’est dans les années 1990 que la carrière d’Évelyne Dhéliat prend un tournant décisif. Jusque dans les années 2000 elle animera des émissions et des jeux télévisés pour TF1. Mais en 1991, elle prend son courage à deux mains pour présenter sa candidature pour devenir miss météo. Dès l’été 1992, Évelyne devient la présentatrice officielle de la pluie et du beau temps sur TF1. Elle travaille d’arrache-pied et son professionnalisme paye. Car en 2000, Évelyne Dhéliat est nommé à la tête du service météo de TF1 dans son ensemble. En 2009, elle est également la directrice du service météo de LCI.

Voir cette publication sur Instagram #EvelyneDheliat et #Casimir de #lileauxenfants #television #speakerine Une publication partagée par Les années récré (@les_annees_recre) le 4 Févr. 2019 à 7 :27 PST

Évelyne Dhéliat, un symbole de réussite à la télévision

Évelyne Dhéliat est l’exemple même de la réussite. À la conquête de son avenir professionnel, elle réussit à grimper un à un les échelons pour arriver à la tête du service qu’elle convoitait. Lorsqu’elle avait 17 ans, elle n’aurait certainement pas cru pouvoir en arriver là. Et en marchant vers le succès, elle conquiert également le cœur des fans. En 2011, Évelyne est élue la présentatrice météo favorite des français. Une belle reconnaissance pour son travail et son implication au quotidien. Et ce n’est pas la seule qu’elle ait reçu dans sa carrière. En effet, les prix internationaux sont nombreux pour reconnaître les compétences d’Évelyne Dhéliat.

Le salaire d’Évelyne Dhéliat, des rumeurs lui prêtent des sommes folles

Avec une telle carrière, il une serait pas étonnant qu’Évelyne Dhéliat profite d’un salaire très confortable. Les rumeurs sur le sujet qui prêtent à son salaire des montants astronomiques. Par exemple, en 2017 il paraîtrait que la présentatrice météo préférée des français ait touché 75 millions d’euros. Cette somme voudrait dire que c’est la femme la mieux payée du monde à son poste. Mais cette somme est fausse. En effet, il est difficile de connaître précisément le salaire des figures de la télévision. Par contre, le magazine VSD a présenté à plusieurs reprises le classement des 10 personnalités les mieux payées à la télévision. Et notre Évelyne Dhéliat ne fait pas partie de ce classement.

Mais encore une fois, ce sont des informations à prendre avec des pincettes. Car en France notamment, le salaire reste un sujet extrêmement tabou. Savoir combien gagne une personne ne regarde en général que la famille proche ou évidemment l’organisme qui emploie la personne.

Difficile de parler d’argent, quelque soit le secteur

Parler d’argent reste un sujet très sensible. Les mœurs évoluent mais la tendance reste à la discrétion. Et pour cela Évelyne Dhéliat est assez douée. À 72 ans aujourd’hui, la présentatrice météo ne fait pas de vague. Très discrète, les fans en savent peu sur la vie privée d’Évelyne Dhéliat. Nous ne savons que ce qu’elle veut bien révéler lors d’interviews par exemple. Ainsi, nous savons qu’elle est une mère et une grand-mère aimante et attentive. Nous savons également qu’elle a tragiquement perdu son mari et qu’elle se bat contre la maladie. Mais Évelyne Dhéliat préfère conserver une image lisse et professionnelle. Elle est avant tout journaliste et ne souhaite pas faire passer sa vie privée devant sa vie professionnelle lorsqu’il s’agit de son image publique.

C’est un fait qui l’honore car elle pourrait parfaitement jouer de sa notoriété. Très populaire, Évelyne Dhéliat choisit tout de même de se tenir à sa ligne de conduite. Une ligne de conduite efficace pour elle jusqu’à présent. Car depuis ses 17 ans, elle n’a cessé de travailler pour arriver là où elle est aujourd’hui.

Pourvu que la belle Évelyne Dhéliat continue encore longtemps de travailler pour TF1. Elle apporte à ses fans du soleils quelque soit le temps et la température extérieur. Son sourire, sa bonne humeur et son professionnalisme suffissent à la rendre chère au cœur des français. Ses fans sont de toutes les générations et ne peuvent pas imaginer un bulletin météo sans elle.