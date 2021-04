Evelyne Dhéliat : Voici son jardin secret , sa magnifique demeure de rêve enfin dévoilée !

Evelyne Dhéliat est sans conteste l’une des grandes personnalités du PAF. Le parcours de la présentatrice télé a fait qu’elle profite d’une notoriété sans pareille auprès des téléspectateurs. Ces derniers sont d’ailleurs très nombreux à s’interroger sur sa vie en dehors du cadre professionnel. Une aura de mystère qui est commune à toutes les stars, qu’elles soient du petit écran ou non. Mais l’animatrice télé n’est pas de celle à se dévoiler sur les réseaux sociaux ou dans les interviews ! Elle choisit d’ailleurs les informations qu’elle partage pour rester le plus discrète possible.

Une règle à laquelle elle a toutefois fait une petite entorse il y a quelques jours. En effet, Evelyne Dhéliat a décidé de dévoiler « son jardin secret » avec ses fans. Pour la présentatrice météo, c’est un véritable havre de paix qu’elle a toujours gardé dans l’intimité jusqu’à présent. Et si on vous disait que l’animatrice a décidé de nous en révéler l’intérieur ? L’équipe de LDPeople a fait le point sur cette belle demeure dont elle nous laisse faire le tour du propriétaire il y a quelques temps. Découvrez tous les détails dans la suite de notre article !

Présentatrice passionnée de déco

Cela fait plusieurs années maintenant que l’on apprécie les interventions d’Evelyne Dhéliat sur TF1 ou encore LCI. La présentatrice météo est toutefois plus qu’une passionnée du petit écran ! L’animatrice météo est également une grande adepte de décoration d’intérieure. C’est d’ailleurs sur ce pan de sa vie privée qu’elle a décidé de faire quelques révélations dans « Côté Maison » il y a quelques jours. Une première confession qui a permis à ses fans d’en apprendre davantage sur le lieux où elle vit et ses méthodes pour faire de sa maison un lieu aussi agréable. Le pari est d’ailleurs réussi puisque les téléspectateurs de l’émission ont été nombreux à avoir été surpris par le goût de l’esthétique de la présentatrice !

On apprend d’ailleurs qu’Evelyne Dhéliat est une passionnée de brocanterie ! Elle voue notamment une grande partie de son temps à partir à la découverte de nouveaux objets chinés. Parmi ses préférés ? Ceux qui ont été popularisés entre les années 30 et 40. Une véritable passion qui l’a conduit à faire de sa demeure un véritable lieu d’exposition des pièces les plus valeureuses et originales qu’elle a pu trouver au cours de ses recherches. Un résultat qui va subjuguer les téléspectateurs !

Des pièces qui sont plus importantes que d’autres !

La demeure d’Evelyne Dhéliat est donc un lieu où elle profite des meilleurs moments en compagnie de sa famille et amis. La présentatrice météo apprécie d’ailleurs de recevoir ces derniers régulièrement chez elle pour un dîner ou toute autre réunion. Parmi ses pièces préférées de la maison ? La cuisine et la salle à manger, dont elle a particulièrement pris soin pour créer un lieu de réception qui attise autant la curiosité que le confort. Et le pari est réussi si l’on en croit les journalistes de « Côté Maison » qui ont découvert ce lieu inédit dans la plus grande intimité. Mais ce n’est pas seulement cette partie dont elle ne tarit pas d’éloge !

Lors de sa présentation de sa demeure, Evelyne Dhéliat en a profité pour parler de ses meubles. « J’aime les meubles bien fabriquées qui ont une âme » raconte-t-elle d’ailleurs auprès des journalistes. Une appréciation qui ne manque pas de surprendre. Et cela encore plus lorsqu’on apprend qu’elle voue une passion pour les commodes de 1940 et surtout, ceux qui viennent du Sud par exemple. Mais plus qu’un lieu d’exposition de ce qu’elle aime, la présentatrice a fait de sa maison un véritable havre de paix !

Evelyne Dhéliat apprécie sa demeure !

Si les meubles constituent une grande partie de ce qu’elle apprécie dans sa demeure, Evelyne Dhéliat est aussi passionnée par son confort. Elle a d’ailleurs veillé à ce que le rendu soit le plus agréable possible pour elle comme pour ses invités. Le résultat de nombreuses années d’acquisition et d’aménagement qui lui ont permis de faire « un petit jardin secret ». C’est d’ailleurs là qu’elle passe le plus clair de son temps pour se ressourcer et prendre du recul face au rythme de la vie quotidienne.

Vous vous demandez où Evelyne Dhéliat a élu domicile ? Si le lieu exact n’a jamais été communiqué, sachez que la présentatrice météo s’est installée au Sud de la France. Un lieu qu’elle affectionne particulièrement à cause de son calme et de l’air qui y est bien frais.