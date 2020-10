Evelyne Thomas avoue avoir eu une relation avec un invités d’un de ses programmes!

Ce jeudi 22 octobre, Evelyne Thomas était l’invitée de Touche pas à Mon Poste. Sur le plateau de Cyril Hanouna, elle a laissé échapper une anecdote assez intéressante sur une aventure avec un de ses invités. Explications.

Evelyne Thomas fait des révélations à Cyril Hanouna

Alors que les chroniqueurs répondaient à une question de Cyril Hanouna concernant les petites affaires de cœur qui pourraient exister entre eux, l’animateur souhaitait savoir si Evelyne Thomas avait déjà eu une histoire d’amour avec un invité de son émission “C’est mon Choix” : “Vous, Evelyne, est-ce que vous êtes déjà sorti avec un invité d’une de vos émissions ? Un anonyme, quelqu’un… est-ce que vous avez eu un crush ?”. “Oui, ça m’est arrivé”, avoue-t-elle, très spontanément. Le trublion du PAF, qui adore les histoires croustillantes est servi. Il veut donc en savoir plus cet épisode.

Le jour où Evelyne Thomas a eu un crush avec un invité de “C’est mon choix” ! #TPMP #TPMPVérité pic.twitter.com/59PCetzviS — TPMP (@TPMP) October 22, 2020

Ainsi, Cyril Hanouna demande à Evelyne Thomas de lui en dire plus : “Un anonyme, quelqu’un qui venait comme ça ? (…) Pendant l’émission, vous avez senti qu’il se passait un truc ? “. Mais Evelyne Thomas hésite à en révéler plus : “Je, non… Pourquoi vous m’invitez, je ne dis jamais rien d’habitude !” déclare-t-elle. Finalement, elle va plus loin et explique tout : “C’était une émission spéciale, une sorte de Tournez manège pour moi (…) pour se marrer quoi”. Mais l’histoire entre les deux n’a pas fait long feu : “Pas longtemps. Un petit mois…” a déclaré l’animatrice de C’est mon Choix.

Evelyne de retour sur France3 ?

Si Cyril Hanouna arrive facilement à faire parler ses invités, il veut également les caser sur certaines chaînes. Ainsi, lorsque Evelyne Thomas déclare : “J’ai pas de regrets dans la vie, mais c’est vrai que France 3, ça a toujours été ma maison, c’est là que j’ai commencé comme journaliste à la télé”, l’animateur de Touche pas à Mon Poste prend les choses en mains et téléphone de suite à la directrice des programmes de France 3, pour qu’elle accepte de recruter Evelyne Thomas : “Je suis avec Evelyne Thomas, tu la veux?”, lance le trublion du PAF mettant directement les pieds dans le plat.

Voici: VIDEO TPMP : Cyril Hanouna embarrasse Evelyne Thomas en appelant France Télévisions pour lui donner un prime !.https://t.co/u4O7tKVVuv via @GoogleNews — Retroland74 (@mtaku74) October 23, 2020

“C’est comme ça ? On fait du marché ? Evelyne, bonjour déjà, on ne se connaît pas (…) Alors avant de se dire qu’on fait des choses ensemble, c’est bien de se rencontrer, non ?” répond alors Alexandra Redde-Amiel. Au terme de cet appel, les deux femmes se sont finalement fixé un rendez-vous autour d’un déjeuner. Mal à l’aise par ce procédé, Evelyne Thomas a confié à Cyril Hanouna : “C’est gênant, j’ai la honte !“. Reste à savoir si cette méthode était la bonne finalement.