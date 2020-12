(EXCLU) Cristina Cordula tentée par des opérations de chirurgie esthétique : elle détaille ses projets !

Cristina Cordula n’a jamais nié être favorable à la chirurgie esthétique. Âgée de 56 ans, elle pourrait se laisser tenter. LdPeople vous explique tout.

Les années passent et Cristina Cordula ne change pas. Mais, à 56 ans, la fameuse styliste fait attention à se plastique et a déjà recours à ce que l’on appelle la médecine esthétique. En 2019, elle indiquait qu’elle avait des difficultés à voir son corps vieillir. D’ailleurs, elle a déjà recours à plusieurs légères retouches. C’est le cas par exemple, au niveau du visage. Elle a déjà réalisé des injections sur le contour des yeux, fait des peelings au laser ou encore des sessions de lumière pulsée. Cristina Cordula utilise les moyens à sa disposition pour éviter de subir les ravages du temps.

Les projets de Cristina Cordula

Récemment, la brésilienne Cristina Cordula s’est confiée au site Purepeople.com. Elle détaille vraiment ce qu’elle pense de la chirurgie : « alors pour l’instant je n’ai pas fait de chirurgie esthétique, j’ai fait de la médecine esthétique mais pourquoi pas ! Je ne suis pas contre cette option, d’ici quelques temps, si j’ai la paupière qui tombe, de faire un lifting du bas du visage pour arrondir mon ovale ou si j’ai un double menton pourquoi pas faire une opération. Je n’ai pas de problème mais il ne faut pas oublier que moi je suis brésilienne et au Brésil on n’a pas du tout de tabou sur ce sujet”, a-t-elle expliqué.

Cristina Cordula, une styliste en vue

Pour le moment, Cristina Cordula peut dire qu’elle est belle sans aucun artifice. Pendant plusieurs années, elle était mannequin, avant de devenir styliste et de conseiller les femmes sur leurs tenues dans la cadre de l’émission « les Reines du shopping ». La belle brésilienne a eu l’occasion de défiler pour les plus grands couturiers, à partir de 16 ans. « J’ai un souvenir génial, ma vie a totalement changé depuis que j’ai quitté le Brésil. Je suis partie pour une année sabbatique pour faire le métier de mannequin professionnel, j’ai dit à mes parents que je partais pour une année, c’était mon rêve mais dans ma tête je ne me disais pas que ça deviendrait mon métier, c’était trop compliqué mais je souhaitais essayer », a-t-elle indiqué.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristina Cordula (@cristinacordula)

Une vie au contact des plus grands couturiers

Un pari osé qu’elle a remporté aisément. « Cela m’a fait connaître énormément de personnes formidables, des couturiers, Yves Saint Laurent, Karl Lagerfeld, Kenzo… des personnes qui étaient totalement incroyables, qui m’ont beaucoup appris. C’est assez rare en plus, tout le monde n’a pas la possibilité de fréquenter des couturiers comme ça. Ce que je suis actuellement c’est grâce à toutes ces années de mannequinat », souligne-t-elle. C’est dans l’émission les Reines du shopping qu’elle exerce aujourd’hui ses talents. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le concept plait toujours autant aux téléspectateurs et téléspectatrices. Après plusieurs années de diffusion, les audiences restent excellentes.