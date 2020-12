Exclu! Gims enlève ses lunettes pour la 1ère fois, et montre ses yeux, ce détail inattendu interpelle fortement ses fans!

Lors de chacune de ses apparitions, le rappeur Gims porte systématiquement ses célèbres lunettes noires. Chez lui, cela semble être une véritable marque de fabrique. Néanmoins, le chanteur a surpris son public ce jeudi 10 décembre. En effet, il accepte pour la première fois, de se montrer sans cet accessoire. Rapidement, les réactions pleuvent sur la toile. Et certaines sont plutôt surprenantes. LD People revient sur ce scoop concernant la star de la chanson.



Gims : ses fans le découvrent sans ses lunettes de soleil



Une méga star du rap



Depuis quelques années, le succès de Gims n’est plus à démontrer. En effet, il fait partie des artistes les plus célèbres de l’Hexagone. D’ailleurs, chacun de ces titres se place rapidement dans le top des écoutes et des ventes. Très suivi sur les réseaux sociaux, l’interprète de Bella est rapidement devenu la référence du rap français. Cependant, l’artiste aime cultiver le mystère. Ainsi, ses fans n’ont jamais pu réellement découvrir son regard.



En plus de 10 ans de carrière, Gims s’est toujours bien gardé de montrer ses yeux. Ainsi, toutes les théories les plus folles ont été échafaudées. Mais aujourd’hui, le père de cinq enfants accepte de lever le voile sur ce mystère. Néanmoins, il ne va pas réellement au bout de sa démarche. Puisque grâce à un subterfuge, on ne peut même pas discerner son regard. Mais les réactions ont été nombreuses, suite à cette publication sur Instagram. LD People vous explique comment les fans de Gims ont réagi.



Les internautes ne sont pas tous unanimes



Grâce à cette série de clichés, ses centaines de milliers de followers espéraient enfin pouvoir découvrir ses yeux si souvent cachés. Cependant, le rappeur a souhaité utiliser une technique pour flouter son regard. Ainsi, le résultat est tout à fait surprenant. D’ailleurs, plusieurs internautes ne semblent pas adhérer à ce montage. ” J’aime pas trop ces photos, elles me font peur “, ou encore ” Tu as raison, on dirait un mort déterré “. D’autres, font part de leur déception. Car ils espéraient réellement pouvoir découvrir l’expression totale du visage du chanteur. En règle générale, la stupéfaction règne parmi son public ” Je rêve où il a flouté ses yeux ? “. Il s’agit ainsi d’une déception pour beaucoup d’entre eux. Cependant, d’autres se montrent beaucoup plus flatteurs.” Oh, mais trop BG sans les lunettes “.



En réalité, ce n’est pas la première fois que Gims apparaît sans ses lunettes de soleil. En effet déjà en avril 2020, il dévoilait sur Snapchat une photo aux côtés de son nouveau-né. Mais, il reste très rare de le voir sans ses lunettes. Aussi, il a déjà livré un grand nombre d’interviews à ce sujet. Pour l’artiste, ces fameuses lunettes sont comme une sorte de protection pour lui. Il les décrit comme une barrière de sécurité ou encore ” un camouflage “ pour se protéger du monde extérieur. Ainsi, il espère ne pas être reconnu dans la rue. Mais aujourd’hui avec une telle notoriété, cela semble devenu, réellement difficile. Alors avec ou sans lunettes, Gims reste l’objet de toutes les attentions.