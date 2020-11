(EXCLU) Lola (Koh-Lanta) célibataire, “C’est compliqué…” révèle à quoi ressemble son homme idéal !

Lola a ébloui les téléspectateurs grâce à sa stratégie, sa force mentale, ses aptitudes à collaborer… Mais elle a également séduit ses fans pour son charme. Ce samedi 28 novembre, la belle brune de “Koh-Lanta, Les 4 Terres” sur TF1 a fait quelques confidences à Pure People sur son célibat.

Pendant cette saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres sur TF1, Lola a fait sensation. En effet, la Nordiste a toujours affiché un grand sourire. Elle a également trouvé deux colliers d’immunité. Elle a su monter de solides partenariats avec les autres candidats. Surtout, l’aventurière a remporté de très nombreuses épreuves. Bref, elle en a épaté plus d’un. Malheureusement, Lola n’a pas réussi à accéder à l’épreuve finale des poteaux.

View this post on Instagram A post shared by LOLA LABESSE (@lola_kohlanta)

Pour le magazine Pure People, la jeune femme a accepté de répondre à quelques questions sur sa vie sentimentale. Mais difficile au début de l’interview de savoir si elle vit actuellement en couple ou si elle est célibataire. “C’est compliqué“, répond du bout des lèvres la Berckoise de 25 ans. “Je suis célibataire, finit-elle par dévoiler. Et c’est très bien comme ça !”

“Peste”, “vicieuse” : elle répond à ses détracteurs !

Que ses prétendants se rassurent, Lola n’est pas du tout celle que certains internautes ont bien voulu dire. “Déjà les critiques, les réseaux sociaux ça ne m’atteint pas du tout. Je pars du principe que je ne connais pas les gens, donc s’ils jugent sur une heure d’émission par semaine c’est leur problème, je ne peux pas leur en vouloir d’avoir un avis sur moi.”, a-t-elle commencé à expliquer aux journalistes de Pure People.

“On peut être juste profondément gentil et avoir de la jugeote.”

Et de poursuivre : “ J’ai l’impression qu’on ne peut pas être gentille et pas bête. On dirait que tu ne peux être que bête si tu es trop gentille. Là j’ai été très gentille mais aussi intelligente donc les gens me qualifient de peste. Moi je pense qu’on peut être juste profondément gentil et avoir de la jugeote, réfléchir. Je ne suis pas non plus vicieuse, j’ai tout fait avec le cœur à Koh-Lanta.”

Mais si elle a tout fait avec le cœur, elle n’est pas un cœur à prendre pour autant. En effet, pour le moment, la grande copine d’Alexandra n’a pas la tête à la vie de couple. Et elle n’aimerait pas du tout faire une rencontre sur internet !

View this post on Instagram A post shared by LOLA LABESSE (@lola_kohlanta)

“Pour moi, on ne rencontre pas l’amour sur les réseaux sociaux. Après, je suis consciente que beaucoup de gens trouvent leur moitié par ce biais-là. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Vraiment, c’est impossible pour moi“, déclare-t-elle. Mais alors quels recours pour ses admirateurs ? “La vraie vie ! C’est plutôt comme ça que j’envisage des rencontres“, détaille la brunette.

Lola : Son homme idéal : fidèle et drôle

Quand elle sera prête, Lola aimerait rencontrer quelqu’un mais pas n’importe qui ! Mais Lola n’est pas prête d’ouvrir son cœur à n’importe qui ! “L’homme idéal pour moi doit être fidèle déjà ! Et drôle, aussi“, annonce-t-elle. Avis aux intéressés…