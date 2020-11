(EXCLU) Lola “Koh-Lanta” de la diète à la boulimie, elle devient énorme à son retour

Suite à l’épreuve d’orientation, Lola est définitivement éliminée de Koh-Lanta, Les 4 Terres. Dans une interview accordée à Purepeople, la jeune fille venue du Nord évoque son parcours dans le célèbre jeu de TF1. Dans cet entretien, elle revient sur sa défaite, mais également sur son retour à la vie de tous les jours. Elle parle notamment de son importante prise de poids.

Lola Koh-Lanta, Les 4 Terres, de la diète à la boulimie !

Un retour sur une expérience riche en émotions

Comme elle l’explique face aux journalistes, Lola était à bout de force. Avant même de commencer l’épreuve d’orientation, la jolie brune est épuisée psychologiquement et physiquement. Pire, son état de santé commence à l’inquiéter. ” Je faisais des mini-vertiges tout le temps, j’avais du mal à rester debout. Je vous laisse imaginer ma douleur pendant cinq heures… “. En effet, tout a lâché en même temps. Aussi bien son psychique que son physique n’étaient plus à la hauteur de la tâche à accomplir.

Pourtant, Lola ne regrette rien. Arriver à ce stade du jeu est déjà une véritable victoire pour elle. Alors qui selon elle peut aller jusqu’à la victoire finale ? Pour Lola, Alexandra mérite de remporter la victoire. Mais selon Lola, Loïc pourrait être le grand vainqueur de Koh-Lanta cette année. Car pour elle, l’aventurier possède un équilibre extraordinaire et une grosse force mentale.

De grandes variations de poids

Lors de cette interview, Lola explique les difficultés rencontrées sur le camp. Car le plus difficile a surtout été la faim ressentie les premiers jours. ” C’est d’ailleurs ce qui déclenche toutes les autres émotions. On ne mange pas, on s’affaiblit donc on est fatigué et nos proches nous manquent “. De plus, au début de Koh-Lanta, la jeune femme souffre terriblement. ” Les cinq premiers jours de l’aventure j’étais vraiment malade… j’étais au bout de ma vie … “. Comme Lola l’explique, elle vomit et ne mange pas. En effet, ” Ça a été très compliqué “. Dès lors, Lola perd beaucoup de poids. Affaiblie, il devient donc difficile de se battre contre les éléments. Néanmoins grâce à une énergie enfuie en elle, l’aventurière arrive à surmonter sa douleur. Mais tout ça ne se sera pas fait sans conséquence.

Comme Lola explique, le manque de nourriture l’a véritablement déstabilisé. Alors à son retour en France, elle se lâche complètement. ” Je me suis goinfrée pendant trois semaines. Je tombais sur tout ce qui était chocolat, gâteaux. Alors que de base, je suis plus salé que sucré. Mais là, j’avais vraiment besoin de sucre. Et ça m’a fait peur “. Apparemment, le corps de Lola a véritablement souffert. Entre sa période de diète obligée dans le jeu et son retour en France, l’apparence de Lola se modifie. Mais aujourd’hui, elle semble avoir retrouvé un équilibre. ” Le retour à la réalité a été assez compliqué. Mais j’ai vite fini par reprendre mes habitudes “.

De toute évidence, sa silhouette est là pour en témoigner. En effet, Lola semble avoir retrouvé son corps d’athlète et surtout se sent enfin bien dans sa peau.