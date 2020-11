Exclu. Scènes de ménages : comment se sont rencontrés Emma et Fabien, on vous dit tout

Les deux tourtereaux de Scènes de Ménage s’aiment depuis plusieurs années, ils sont même les parents de la petite Chloé et pourtant leur premier baiser n’a pas été une évidence …

On connaît Emma comme étant plutôt cash et très affirmée dans le couple. Fabien est plus discret et sait arrondir les angles.

Dans le scénario Fabien veut faire un deuxième enfant mais elle ne le souhait pas du tout, elle fait des sous-entendus humoristiques à ce propos.

Lui est très littéraire et dévore les bouquins, il est prof ! De son côté Emma ne s’intéresse qu’aux théories du complot et aux extraterrestres (auxquels elle croit dur comme fer).

Il a peur de tout, du noir, des gens … et elle n’a peur de rien. Il fait du ping-pong et elle manie la scie sauteuse comme personne, …

Bref, les deux trentenaires de Scènes de Ménage Emma et Fabien, interprétés par Anne-Elisabeth Blateau et David Mora n’ont absolument rien à voir, et pourraient s’adonner à de réelles scènes de ménage.

Tous les couples de cette série ont eu une rencontre assez étonnante : Camille et Philippe n’ont pas eu le coup de foudre mais plutôt de froid. Raymond avait tenté difficilement de séduire Huguette, Une étourderie de José lui a permis de se marier avec Liliane et ou Léo très radin a tout de même séduit Leslie…

Et voici l’histoire d’un premier baiser qui a failli ne jamais être échangé entre Fabien et Emma :

Fabien est plutôt dans l’observation versus Emma qui est dans l’action : “La première fois qu’ils se sont vus, c’était à une soirée, raconte Mathieu Laurentin, le producteur exécutif de Scènes de ménages. Fabien a tout de suite su qu’Emma était celle qu’il attendait. Mais il était timide et n’osait pas l’aborder. C’est finalement Emma qui a fait la démarche d’aller lui parler en premier, et de l’embrasser. Fabien se dit souvent qu’il a eu de la chance sur ce coup-là.” Sûr que, si elle avait laissé faire Fabien, il ne se serait pas passé grand-chose ! Scènes de ménagesScènes de ménages – Extrait VF saison 12 “Emma en panique !”

EMMA ET FABIEN UN COUPLE QUI FONCTIONNE

Depuis cette rencontre, deux personnages ont fait du chemin dans la série. Ils ont tous deux envie d’avancer dans leurs projets et ont de la suite dans les idées. Ils ont d’abord fait maison d’hôte puis vendu miel et autres confitures. Un tout nouveau projet leur tient à coeur aujourd’hui. Et heureusement ce n’est pas Emma qui se lance dans la chanson car pour le coup, elle n’excelle pas dans ce domaine …

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝓢𝓬𝓮̀𝓷𝓮𝓼 𝓭𝓮 𝓶𝓮́𝓷𝓪𝓰𝓮𝓼 //🥴 (@scenes_de_menages_)

Ils souhaitent s’investir dans la littérature coquine ….

Le gentil prof d’histoire se met donc à l’écriture d’un roman érotico-historique !

Une façon maline de faire lire Emma tout en lui faisant revoir l’Histoire de France … Quand on voit à quel point Emma est réticente à la culture classique, c’est peut être une bonne manière d’aborder les choses et qui rappelle la foi où Anne-Elisabeth Blateau faisait du minitel Rose pour donner des conseils à son compagnon …