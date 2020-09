Fabian Rocha (Koh-Lanta): L’aventurier au plus mal, un énorme trou financier, il lance un SOS !

Les fans de Koh–Lanta doivent certainement se souvenir de ce candidat qui avait réalisé un véritable buzz lors de sa participation au jeu d’aventure en 2017. On se rappelle de ce jeune homme au visage tatoué qui avait réussi un joli parcours dans la célèbre émission de TF1. Fabian Rocha revient aujourd’hui au-devant de la scène suite à un message publié sur les réseaux sociaux dans lequel il explique se trouver dans une très grande difficulté.

Alors qu’il était parfaitement inconnu, son passage dans le programme présenté par Denis Brogniart l’avait rapidement fait connaître du grand public qui s’était intéressé à son histoire. Il faut bien avouer que l’homme né en Uruguay a un parcours de vie totalement hors du commun. Un grand nombre de médias s’étaient intéressés à l’histoire de sa vie comme notamment Thierry Ardisson qui l’avait invité sur le plateau de son émission pour retracer son parcours complètement hors norme depuis sa naissance.

Alors qu’il est encore un nourrisson, sa mère, qui ne souhaite pas s’occuper de lui confie le bébé à sa grand-mère afin qu’elle l’élève. Mais cette femme en question n’aura aucun amour pour l’enfant, allant même jusqu’à l’installer dans un poulailler dans lequel il évolue sans amour et sans affection. Dans un pays qui connaît la dictature et de grandes difficultés économiques, chacun reste chez soi et ne s’occupe pas de ce qui se passe chez l’autre. Mais un voisin interpellé par les pleurs de l’enfant vient quotidiennement s’occuper de lui en le nourrissant de manière discrète. Livré à lui-même, le petit garçon de 3 ans est incapable de parler et de marcher. Alors qu’un incendie se déclare dans la maison de sa grand-mère, Fabian Rocha est découvert par les pompiers dans un état de santé déplorable.

Confié aux services sociaux de la ville uruguayenne qui l’a vu naître, le jeune enfant est enlevé à cette grand-mère qui l’avait maltraité, et finalement adopté par un notable du village. Cet homme confie Fabian Rocha à sa fille qui promet de l’élever dans l’amour. Incapable de prononcer le moindre mot et de se mouvoir seul, l’enfant souffre de nombreuses carences alimentaires et son développement physique ne s’est évidemment pas passé dans de bonnes conditions.

Bien décidée d’offrir à son fils une vie meilleure, la mère adoptive de Fabian Rocha entame des démarches pour demander un visa pour l’Europe, et pour la Suisse plus particulièrement. Après de longues démarches administratives, la mère et l’enfant arrivent finalement dans un petit village de la campagne helvétique où les médecins prennent en charge Fabian Rocha. Le corps de l’enfant a beaucoup souffert, et ne s’est pas développé de manière normale. Obligé de porter des prothèses pour soutenir ses jambes et son dos qui ont connu une croissance dans d’horribles conditions, l’enfant apprend peu à peu à devenir indépendant et apprend donc à marcher à l’âge de 6 ans.

Gavé de fluor et de vitamines afin de renforcer son organisme, Fabian reprend des forces peu à peu et finit également par arriver à s’exprimer de manière à peu près normale. Ce n’est finalement qu’à l’âge de 10 ans qu’il sera scolarisé pour entreprendre ses études. Alors que quelques années auparavant, il était incapable de prononcer le moindre mot, en 2 ans il apprend le français, l’espagnol et le portugais qu’il parle aujourd’hui couramment.

Diagnostiqué par les médecins suisses comme une personne atteinte du syndrome d’asperger, Fabian Rocha est une véritable éponge et emmagasine un grand nombre de connaissances en quelques années. Bien plus tard, il fait la rencontre d’une jeune femme sur son lieu de travail qu’il épouse, avant d’avoir deux enfants. Une nouvelle vie commence donc pour Fabian Rocha qui lors de son enfance avait été jeté dans un poulailler et laissé presque pour mort par une grand-mère qui, selon lui, avait été trop lâche pour l’assassiner. Elle avait simplement souhaité le laisser mourir. C’est à l’époque de son mariage que Fabian Rocha avait décidé de se faire tatouer tout le visage afin de marquer sa différence, et peut-être laisser une trace visible pour les autres des horribles sévices qu’il a subi. Le passage de Fabian Rocha dans Koh–Lanta en 2017 lui avait donc permis de raconter son histoire incroyable, mais aussi de participer au jeu d’aventure pour tester ses limites.

Comme il l’annonçait à l’époque, le papa de 2 enfants avait pour ambition de se lancer professionnellement dans le coaching et de créer son entreprise. Un projet qu’il avait enfin réalisé et que la notoriété lui a également permis de développer. Mais il y a quelques jours, celui qu’on avait découvert dans l’émission de Denis Brogniart, lançait un véritable appel à l’aide sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram, l’aventurier publie un message sous forme d’un véritable SOS. Même si ses activités professionnelles avaient pris une bonne voie, la crise de la pandémie du covid-19 est passée par là. Comme bon nombre de Français, Fabian Rocha est confronté à de grosses difficultés financières suite à l’arrêt de ses activités.

Il faut dire que la crise sanitaire a touché de plein fouet beaucoup d’entreprises qui ont vu leur chiffre d’affaires se réduire au fil des semaines depuis le début du confinement en mars dernier. Dans une situation financière plus que problématique, l’homme au visage tatoué publie donc ce message sur son compte Instagram : “ Bonjour à tous. Je suis à la recherche d’un nouveau poste et j’apprécierais votre soutien “ écrit-il, avant de poursuivre : ” Merci d’avance pour toutes les mises en relation, tous les conseils ou les opportunités que vous pouvez offrir. J’ai besoin de travailler au plus vite, car la situation actuelle (pandémie) a complètement bloqué mes activités sociales et événementielles, ne bénéficiant d’aucune aide et subvention “. Il terminait ce message en avouant à être prêt à tout accepter “ je suis dans l’impasse. Manœuvrer ne me fait pas peur. Merci infiniment “.

Une vie faite de hauts et de bas pour Fabian Rocha qui semble encore se trouver dans une situation difficile, après avoir exercé ses activités dans le coaching de vie et de survie et animer des conférences dans des camps éducatifs. Mais visiblement, le participant de Koh–Lanta est toujours lui dans une situation financière inextricable et s’est donc résolu à demander de l’aide sur les réseaux sociaux.