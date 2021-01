Fabien et Magali NOPLP: Dévoilent des confessions et anecdotes incroyables! «Personne n’y avait pensé» !

On les connaît très bien : Magali Ripoll et Fabien Haimovici font partie intégrante de l’émission « N’oubliez Pas les Paroles ». Du côté des animateurs, ils se démarquent autant par leur talent musical et leurs petites blagues qui mettent toujours l’ambiance sur scène ! Sans Fabien et Magali NOPLP, l’émission de Nagui sur France 2 ne serait d’ailleurs pas aussi appréciée ! C’est pour cela qu’un petit moment d’absence de leur part est très souvent facilement remarquable.

Il y a quelques jours de cela, les deux animateurs de l’événement ont d’ailleurs été présents dans une autre émission. En effet, ils avaient participés à « Personne n’y avait pensé », de Cyril Féraud. Changement total de décor puisqu’en plus de changer d’émission, c’est donc sur la trois que Magali et Fabien ont été aperçu par les téléspectateurs. Retour sur cette séquence inédite !

D’animateur à candidat ?

Fabien et Magali NOPLP ont toujours été connus comme des animateurs de France 2. Les deux stars du RAF ont fait le buzz grâce à leur petites interprétations dans l’émission « N’oubliez pas les Paroles ». Mais s’ils sont des géants du côté des producteurs, c’est une toute autre histoire s’ils devaient n’être que des participants.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Magali Ripoll (@magali_ripoll_officiel)

Fabien et Magali de nouveau dans le jeu ?

Après une grosse défaite dans « Personne n’y avait pensé », Fabien et Magali ne désespèrent pas ! Bien au contraire, il semblerait que le binôme ait été invité une fois de plus par France 3 pour une nouvelle partie. Plus prêts que jamais, l’équipe déclare avoir « bossé comme des dingues, avoir répété jour et nuit ».

Un détail auquel « Personne n’avait pensé » avant de revenir dans le jeu ? Fabien et Magali NOPLP ont accepté de livrer quelques détails sur eux. L’une dévoile notamment qu’elle avait toujours été « virée à cause de sa manière de chanter ». L’autre quant à lui, « n’avait jamais chanté et fait de percussions avant France 2 ».