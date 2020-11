Fabien “Scènes de ménages”: Il menace Emma, M6 explose comme jamais vu!

Fabien: Ce mardi 3 novembre 2020, jusqu’à 5,7 millions de téléspectateurs ont regardé la série Scènes de ménages sur M6. Cette série reste un des rendez-vous préférés des français.

Cela fait maintenant plus d’une décennie que le feuilleton humoristique Scènes de ménage s’installe dans les foyer français chaque midi et soir sur la chaîne M6. Et la mini série affiche de très bonnes performances avec en face les journaux télévisés en concurrence ! Certaines pointes d’audience ont de quoi faire pâlir les concurrents ! Une des saynètes entre Fabien et Emma a été proposée en ouverture ce mardi 3 novembre 2020. Le scénario : Emma est obligée de travailler le dimanche et pour qu’elle reste à la maison, Fabien la menace d’ingurgiter une crevette ! Mais il est allergique aux crustacés. Elle a donc dû appeler le SAMU.

Entre 20h31 et 21 heures, heure de pointe, Scènes de ménages a fait ses meilleurs scores pu compter sur 4,19 millions de téléspectateurs en moyenne. Et en fin de diffusion, un pic d’audience à 5,72 millions de Français a été enregistré … Le leader des audiences ce soir-là était donc M6 ! Et même la fiction a devancé France 2 dès 20h47, avec 15,1% du public âgé de 4 ans et plus en moyenne était branché sur M6, dont 16,8% des femmes responsables des achats.

Tournage sur @scenesdemenage avec le formidable François Feroletto… Le vrai mari de Valérie ! Une bouffée d’air frais en ces temps obscurs. Quel plaisir ! @fredericbouraly @valeriekarsenti @françoisferoletto@scenesdemenage pic.twitter.com/3ODEtlNutF — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) November 3, 2020

La cible commerciale aurait aussi présenté un pic à 22,4% de part de marché. Et aTF1 chuterait alors à 17% de part d’audience. Sur la cible commerciale. La sixième chaîne est alors en moyenne deuxième chaîne nationale. DEs rediffusions de Scène de ménage sont proposées des 13h40 le même jour, et ce même jour, 21,4% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans ont alors été séduites. Un pic à 24,3% de part de marché a été enregistré sur cette cible.

11,2% du public âgé de 4 ans et plus étaient devant la série française, au total ce qui correspond à 1,35 million de téléspectateurs. Et, le 11 mai, jour de déconfinement, c’est Marion Gamme qui joue Huguette, qui avait été envoyé sur un plateau de télé pour parler de la reprises des tournages de la série, après des mois confinés. Et plus vraie que nature, la série fait de l’actrice, une femme qui pourrait vivre avec Gérard Hernandez (Raymond) à l’écran comme à la ville ! « Rien ne me bloque, je suis admirative tout le temps. Il n’est pas facile d’approche, il faut le mériter. Ça n’a jamais été facile de l’approcher car j’ai toujours été admirative de cet homme, soulignait-elle. J’avais d’une part la discrétion de rester à ma place et d’autre part quand je pouvais l’applaudir sur ce qu’il était ou ce qu’il faisait, je m’en donnais à coeur joie. Donc je pense enfin je crois qu’il m’aime bien. »

À ce moment une saynète intégrant la pandémie du Coronavirus était présentée. Les personnages évoquaient alors les gestes barrière, le masque et le gel hydroalcoolique. Avec cette simple séquence, les équipes de Scènes de ménages montraient qu’elles avaient bien enregistré les nouvelles règles face au coronavirus. D’autres saynètes évoquant le second confinement, vont-elle être écrites ? Affaire à suivre.