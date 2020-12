Fabienne Carat célibataire : un nouveau départ, une nouvelle vie, sa demande “irréelle” à Stéphane Plaza

Fabienne Carat a changé les cartes qu’elle avait en main pour avoir une nouvelle donne. Cet été, plus précisément en août, elle annonçait de grands changements à ses fans. Premièrement, son divorce et deuxièmement, la fin de son contrat avec Plus belle la vie. Pour amorcer tout ces chamboulements de vie, l’étape déménagement était impérative. Aussi, Fabienne Carat a fait appel aux services experts de Stéphane Plaza. Il a réussi à trouver la perle rare pour l’actrice. Surtout qu’elle avait une demande bien particulière qui était nécessaire pour valider l’acquisition. LDPeople vous raconte tout sur le sujet dans le suite de cet article.

Fabienne Carat recommence tout, l’expérience en prime

Fabienne Carat a décidé de vivre dans un grand appartement, célibataire. Mais qui dit célibataire ne dit pas forcément seule. En effet, c’est en compagnie de sa sœur que l’actrice souhaitait emménager. Mais sa sœur, qui est aussi son attachée de presse, est loin d’être célibataire. En couple et mère d’un enfant, il fallait donc réussir à trouver un logement capable de concilier tout ce beau monde. Fabienne Carat avait alors une idée très précise de la façon dont cela devait se passer. Et par miracle, Stéphane Plaza est parvenu à cocher toutes les cases en leur présentant ce bien. L’interprète de Samia Nassri dans Plus belle la vie a donné son feu vert, tout comme sa sœur dont elle est très proche. Depuis, elles partagent un logement pour leur plus grand bonheur.

Fabienne Carat et Carole Carat, sa sœur, sont inséparables. Elles travaillent ensemble, vivent ensemble et se connaissent par cœur du fait d’avoir grandi ensemble. Elles s’épaulent, se soutiennent, s’amusent, avancent et se challengent. Que demander de mieux ? Certes, ce n’est pas dans toutes les fratries qu’une telle entente existe. Mais toutes les deux font la paire et elles le prouve au jour le jour. Ce nouvel aménagement ensemble c’est une nouvelle vie qui s’offre aux sœurs Carat.

Un nouveau départ qui permet à chacun de lancer une nouvelle dynamique

Pour Fabienne, c’est bientôt un adieu à Plus belle la vie, soit plus de 15 ans d’un rôle et d’une série qui a changé sa vie. Elle va se concentrer sur son one-roman show et la suite. Pour sa sœur aussi, en tant qu’attaché de presse de Fabienne Carat, la vie va changer. Aussi, elle a profité du confinement, du déménagement et des rénovations de leur nouveau logement pour créer sa chaîne Youtube orientée sur la décoration d’intérieur. Et devinez quoi, c’est Fabienne Carat qui est à la réalisation des vidéos. Décidément, elles ne sont jamais loin l’une de l’autre. Et tout l’équipe de Stéphane Plaza, ainsi que lui-même, pourrait même s’ajouter à l’équation pour une surprise de taille.

Qui sait ce que nous réservent encore Fabienne Carat et sa sœur. Pas de doutes en revanche sur le fait qu’elles ne chôment pas. Depuis toujours, elles suivent leurs passions et mettent tous les moyens en place pour atteindre leurs objectifs.