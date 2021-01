Fabienne Carat : découvrez son incroyable budget (colossale) pour s’offrir un appartement

Fabien Carat était récemment l’invitée de Touche pas à mon Poste, présenté par l’incontournable Cyril Hanouna. Entouré de ses fameux chroniqueurs, l’animateur a questionné la comédienne sur sa vie intime. Ils ont parlé du prix de son appartement.

Avec son programme, Stéphane Plaza rend souvent les acquéreurs heureux en dégotant la perle rare ! Et quand il parle en quête d’un bien difficile à trouver, il arrive souvent à se débrouiller pour arriver à ses fins. L’homme dispose d’un réseau incroyable. Il mobilise tous les agents immobiliers du quartier pour trouver les appartements les plus convoités.

Il y a peu de temps, il a été sollicité par l’actrice Fabienne Carat et sa famille. Ainsi, l’ex-vedette de la série culte « Plus belle la vie » a pris la décision de vivre avec sa sœur, son mari et les enfants de celui-ci.

En quête du bien immobilier de leurs rêves

Apparemment, le groupe à vécu ensemble pendant le confinement et la colocation s’est passée à merveille et ils ont pris la décision d’investir dans un bien commun. Quelles sont les exigences de ce groupe pour ce logement ? Le groupe souhaite un espace extérieur et au moins quatre chambres, voire cinq. La question de l’argent est généralement un thème tabou dans l’hexagone, mais Cyril Hanouna ne se gêne pas pour demander à l’actrice Fabienne Carat son budget pour cet achat.

1,7 million d’euros de budget

La belle brune indique qu’il est très important car il atteint 1.700.000€ et que c’est avec l’apport énorme de sa sœur et son mari qu’elle arrive à un tel montant car c’est à trois qu’ils vont acheter. L’objectif de ce projet est d’acquérir un appartement suffisamment grand pour y vivre confortablement. Avec la hausse des prix de l’immobilier, trouver un appartement seul est devenu de plus en plus compliqué. Suite à ce moment, Cyril Hanouna a diffusé des photos des logements de ses différents chroniqueurs. Le but de ce jeu était de deviner à qui appartement chaque appartement. Les fans de l’émission ont été ravi de ce jeu.

Le secteur de l’immobilier secoué par la crise sanitaire

Avec la crise du Covid-19, le marché de l’immobilier a vraiment été secoué. De nombreuses personnes ont vécu de manière très difficile les confinements dans des appartements en centre-ville et ont pris la décision de chercher un logement avec un peu de terrain. L’idée est de pouvoir souffler un peu et de vivre dans un autre cadre avec un autre rythme. Ainsi, le prix des maisons en banlieue des grandes villes et en province a flambé. En revanche, dans les grandes agglomérations, les prix ont eu tendance à s’effriter. Les professionnels de l’immobilier sont très fébriles en ce moment. Avec le couvre-feu à 18h, les créneaux horaires pour les visites se sont considérablement réduits. Les agents immobiliers sont assez inquiets. Stéphane Plaza a eu l’occasion de s’exprimer pour indiquer que le secteur souffrait des mesures décidées par le gouvernement.