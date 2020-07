Fabienne Carat en montre de trop avec sa tenue moulante, les fans en redemandent !

Fabienne Carat est une des comédiennes phares de la série télévisée Plus belle la vie. Son rôle de Samia Nassri, qu’elle interprète depuis 2005, lui vaut d’être bien connue du public Français. En quinze ans, elle accumule une large communauté de fans sur les réseaux sociaux. Cela lui permet notamment de se lancer dans d’autres projets, comme celui de publier un livre. La relation que Fabienne Carat entretient avec ses quelques 253 000 abonnés sur Instagram reste sincère. La comédienne n’aide cesse de les divertir et de les remercier. Et pour ce faire, elle n’hésite pas à enfiler des tenues qui vont les interpeller.

Fabienne Carat pourrait devenir mannequin à en croire ses fans

Fabienne Carat fait régulièrement le buzz sur la toile grâce à ses tenues. En effet, elle ne craint pas de se mettre en scène et en lumière. C’est même ce pourquoi elle existe ! La jeune femme n’aurait pas pu faire autre chose que de la comédie. Être une actrice est une partie essentielle de la vie de Fabienne Carat. Une partie si essentielle qu’elle conditionne son épanouissement professionnel et personnel. Fabienne Carat est née pour faire de la comédie et quand elle se rappelle être montée à Paris il y a 20 ans, l’émotion la saisie.

Aussi loin qu’elle peut s’en souvenir, Fabienne Carat poursuivait ses rêves. Elle avance dans la vie avec le bonheur pour moteur et pour destination. Le bonheur pour elle mais aussi pour les autres. En 20 ans, elle sera parvenue à atteindre son objectif le plus fou, celui de devenir actrice. Car les jeunes femmes qui arrivent à Paris avec cette ambition ne sont pas rares. Celles qui sont rares ce sont celles qui parviennent à réaliser ce rêve. Et quel bonheur pour Fabienne Carat d’en faire partie. Pour ses fans aussi c’est une grande joie car ils n’imaginent plus la télévision sans elle aujourd’hui.

Une carrière de comédienne qui décolle rapidement

Car cela fait 15 années que Fabienne Carat interprète même rôle pour la même série télévisée. Les fans de Plus belle la vie auraient bien du mal à ne plus l’y trouver. Mais ils peuvent parfaitement l’imaginer faire autre chose en plus tant qu’elle n’abandonne pas le show. En effet, il suffit de se rendre sur le profil Instagram de Fabienne Carat pour se rendre compte qu’elle est un caméléon. Elle aime adopter des styles et des tenues différentes et étonnantes. Et ce ne sont pas ses fans qui vont s’en plaindre, bien au contraire.

Fabienne Carat peut mettre le feu sur Instagram si elle le souhaite

Fabienne Carat avait littéralement enflammé la toile en postant une photo d’elle dans une tenue aguicheuse. Il est certain que les fans qui lisent cet article voient parfaitement de quelle photo il s’agit. Fabienne Carat prenait la pose dans une tenue très courte aux allures de cowboy. La photo est en noir et blanc et la comédienne porte une perruque blonde platine. Elle est vêtue d’une chemise nouée au dessus du nombril et d’un short en jeans court. La comédienne porte également une paire de botte mythique, des Santiags, et un chapeau de cowboy sur la tête. Elle prend appui sur le capot d’une voiture et tient de sa main libre, une clef à molette.

À l’aise dans tout et partout, un don pour une comédienne

En plus de la beauté qui se dégage de sa tenue et de sa posture, elle en rajoute encore en jouant sur le cliché de la belle blonde qui sait se débrouiller en mécanique. Et le noir et blanc de la photo accentue les ombres et les lignes de la comédienne. De quoi faire de cette publication du 1er juin dernier un souvenir mémorable pour les internautes. Fabienne Carat surprend donc de temps en temps ses abonnés et sort de son personnage de Samia Nassri, sans pour autant se présenter en Fabienne Carat. En effet, elle est capable de se transformer à sa guise et d’endosser des costumes différents comme une seconde peau.

C’est une qualité qui fait d’elle, non seulement une bonne actrice, mais aussi une très belle femme. Car avec cette confiance en elle et cette aptitude à pouvoir tout porter avec aisance, elle peut se rendre sublime en claquant des doigts. Fabienne Carat peut tout porter et être absolument superbe. Les fans de la comédienne se souviennent aussi surement de son élégante combinaison blanche au dos brodé. En effet, c’est une tenues assez classique qui ne manque pas de beauté. Mais lorsque Fabienne Carat la porte et poste des photos d’elle ainsi sur Instagram, cela lui vaut une pluie de compliments de la part de ses fans.

Voir cette publication sur Instagram Bon week-end à tous 💛🧡🤍 📸 @stephane_fiorenza Dressed by @sami_nouri_paris Une publication partagée par FABIENNE CARAT (@fabienne_carat) le 26 Juin 2020 à 1 :28 PDT

Fabienne Carat n’a pas finit de surprendre ses fans. Elle a encore des atouts en réserve et ce n’est pas à ses abonnés que cela va déplaire.